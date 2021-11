Un nuovo papà, il nuovo corto di Natale Disney emoziona con i legami delle famiglie moderne Il nuovo corto Disney di Natale è il sequel di quello di un anno fa, “Lola” con la voce di Serena Rossi. È la storia di Nicole, la nipotina ormai cresciuta di nonna Lola, e dei suoi due figli Max e Ella. Il momento del Natale è il momento in cui i due bambini incontrano per la prima volta il loro nuovo papà, Mike. Al centro di tutta la storia c’è un libro di racconti molto speciale, un oggetto che Max, il figlio di Nicole, ha ricevuto dal suo padre naturale.

Natale sta arrivando ed è finalmente disponibile il nuovo emozionante cortometraggio Disney a tema. La campagna natalizia "Una famiglia, infinite emozioni" ritorna a supporto di Make-a-Wish. "Un nuovo papà", questo il titolo del nuovo cortometraggio di Natale, racconta l'importanza dei legami familiari, con attenzione alle famiglie moderne, e lo fa avvalendosi dell'interpretazione di Gregory Porter, guru del jazz e vincitore di due Grammy Award, che interpreta la canzone Love Runs Deeper.

Un nuovo papà è il sequel di Lola

Il nuovo corto Disney è il sequel di quello di un anno fa, Lola con la voce di Serena Rossi. È la storia di Nicole, la nipotina ormai cresciuta di nonna Lola, e dei suoi due figli Max e Ella. Il momento del Natale è il momento in cui i due bambini incontrano per la prima volta il loro nuovo papà, Mike. Al centro di tutta la storia c'è un libro di racconti molto speciale, un oggetto che Max, il figlio di Nicole, ha ricevuto dal suo padre naturale. Il libro celebra il potere della narrazione in grado di rafforzare i legami familiari e la magia che si crea quando, leggendole insieme, le storie Disney e Pixar prendono vita dalle pagine e accendono l'immaginazione e la fantasia di tutta la famiglia.

Un cortometraggio per beneficenza

Il cortometraggio è stato prodotto e sviluppato dal team creativo interno Disney EMEA, guidato da Angela Affinita, Director of Brand Marketing and Creative, in collaborazione con Flux Animation Studios in Nuova Zelanda. Il corto, unito al lancio del singolo, è stato lanciato a scopo benefico in supporto a Make-A-Wish® International. Il peluche di Minnie pattinatrice e il taccuino, presenti nel cortometraggio, saranno disponibili in esclusiva su shopDisney.it. Oltre 200 brand e retailer prenderanno parte alla campagna 2021 Una Famiglia, Infinite Emozioni, inclusi i licenziatari internazionali Pandora, Primark e Vodafone.