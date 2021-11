Will Smith racconta nel suo memoir: “Ho fatto talmente tanto sesso da avere la nausea” Will Smith si racconta nella sua autobiografia, dove tratteggia un’immagine di sé completamente diversa da quella conosciuta dai più. Il divo racconta di aver vissuto un momento particolare dopo la fine della sua storia con Melanie.

A cura di Ilaria Costabile

Will Smith è uno degli attori più amati di Hollywood, star indiscussa di pellicole di successo, ha avuto una carriera particolarmente intensa e tanti sono i momenti significativi che ricorda nel suo memoir "Will", arrivato in Italia nelle prime settimane di novembre. Il divo, però, racconta anche episodi decisamente spiacevoli della sua vita, momenti di perdizione e anche di pentimento che lo hanno portato a stare davvero male. Alcuni di questi, sono legati alla sua vita sentimentale che, in più occasioni, lo ha portato a vivere situazioni estreme, anche in relazione al sesso, di cui si è detto "nauseato".

Will Smith ricorda la sua vita dissoluta

Prima di incontrare Jada Pinkett, che poi è diventata sua moglie, Will Smith era fidanzato con Melanie, una ragazza che è stata al suo fianco per diversi anni, ma con la quale poi le cose sono finite a causa di un tradimento da parte di lei. Una rottura che l'attore non si aspettava e che lo gettato nel più nero sconforto, dovendo trovare un modo per riprendersi ha iniziato a vivere una vita dissoluta che, però, non gli ha portato alcun giovamento. Lo scrive lui stesso, tra le pagine del memoir, in cui si legge:

Ho un disperato bisogno di sollievo ma poiché non esiste una pillola per il crepacuore, ho fatto ricorso ai rimedi omeopatici dello shopping e del rapporto sessuale sfrenato. Fino a quel punto della mia vita, avevo fatto sesso solo con una donna diversa da Melanie. Ma nei mesi successivi sono diventato la iena del ghetto.

Questo rimedio, però, si è rivelato tutt'altro che utile, tanto è vero che Smith ha poi aggiunto alle suddette dichiarazioni: "Ho fatto sesso con così tante donne e ciò era costituzionalmente sgradevole per il centro del mio essere che ho sviluppato una reazione psicosomatica all’orgasmo. Mi dava la nausea e a volte mi faceva persino vomitare".

Le difficoltà finanziarie

Tanti sono gli avvenimenti raccontati nel libro che tracciano l'immagine di un divo la cui vita è stata lontana dalla perfezione che molti immaginano. Will Smith, infatti, ricorda anche il periodo della sua infanzia in cui era costretto ad assistere alla violenza di suo padre nei confronti della moglie, tale che spesse volte ha anche pensieri omicidi nei suoi confronti. Anche finanziariamente, a quanto pare, il periodo d'oro è stato lontano a lungo, tanto che l'attore per pagare le tasse ha dovuto chiedere in prestito ad un suo amico, spacciatore, ben diecimila dollari.