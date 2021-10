Woody Harrelson ha dato un pugno a un ubriaco, l’attore di Will & Grace lo avrebbe fatto per difesa L’attore Woody Harrelson è stato protagonista di una spiacevole vicenda. Secondo i dettagli diffusi dal sito E!News, avrebbe colpito un uomo ubriaco con un pugno, dopo che questo si era rifiutato di smetterla di scattare foto a lui e a sua figlia. Secondo alcuni testimoni, si sarebbe trattato di legittima difesa.

A cura di Daniela Seclì

L'attore Woody Harrelson è finito nei guai. In queste ore, secondo quanto riporta E!News, avrebbe preso a pugni un uomo ubriaco che continuava a scattare foto a lui e a sua figlia. Noto per aver preso parte a serie tv di successo come Will & Grace (dove interpretava il fidanzato di Grace Adler) e a film come Hunger Games, The War – Il pianeta delle scimmie, Zombieland – Doppio colpo e tanti altri, non ha ancora commentato l'accaduto.

L'aggressione scoppiata sul terrazzo di un hotel

Ecco cosa è emerso dai primi dettagli trapelati. Intorno alle ore 23:00 di mercoledì 6 ottobre, la polizia ha ricevuto una telefonata da parte dei titolari di un hotel a Washington, nella quale veniva segnalata una violenta lite. Quando gli agenti sono arrivati nel luogo indicato, hanno ritrovato sul terrazzo della struttura ricettiva diverse persone che avevano assistito alla lite tra l'attore Woody Harrelson e un uomo apparentemente ubriaco.

Potrebbe essersi trattato di legittima difesa

La polizia ha fatto sapere che l'uomo che ha avuto un alterco con Woody Harrelson sarebbe stato ubriaco. L'uomo avrebbe continuato a scattare foto all'attore e alla figlia, incurante del fatto che Harrelson chiedesse di smetterla e di cancellare immediatamente le foto fatte. E!News sostiene di avere visionato un verbale, tramite il quale ha appreso che l'attore avrebbe dichiarato che dopo avere intimato all'uomo di lasciare in pace lui e sua figlia, questa persona – di cui non è stato diffuso il nome – si sarebbe lanciata contro di lui "tentando di afferragli il collo". A questo punto, Harrelson gli ha sferrato un pugno "per difesa". La sua versione sarebbe stata confermata anche dalle persone presenti alla scena, che hanno sostenuto che sarebbe stato l'uomo ubriaco a provocare e ad apparire aggressivo con il noto volto televisivo.