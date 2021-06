Dopo lo spoiler di Christian De Sica, ora è ufficiale: sono iniziate le riprese di Altrimenti ci arrabbiamo, rifacimento del celebre cult del 1974 con Bud Spencer & Terence Hill, tra i film più famosi con la coppia di attori. Il primo ciak è stato battuto lunedì 14 giugno e da Lucky Red apprendiamo finalmente le prime info sul film, dalla trama al cast, a dir poco interessante. C'è pure il primo teaser poster (in basso), dove si intravede la Dune Buggy che, come nell'originale, è l'elemento centrale. Il film che uscirà al cinema nel 2022.

La trama di Altrimenti ci arrabbiamo

Anzitutto, non si tratta di un remake ma di un reboot (ovvero un nuovo inizio della storia) e di un omaggio al film originale. La trama si concentra intorno a Carezza e Sorriso, nomi che già da soli sembrano rievocare il mondo di Spencer e Hill (che nel film del '74 erano Ben e Kid): sono fratelli diversissimi tra loro e litigiosi sin da quando erano piccoli. Devono però mettere da parte le loro divergenze per recuperare l'auto appartenuta all'amato papà, la Dune Buggy. La macchina è stata sottratta da Torsillo, perfido speculatore edilizio, e da suo figlio Raniero. Carezza e Sorriso si alleano con un gruppo di circensi, minacciato da Torsillo e guidato dall'affascinante Miriam. Tra gli ingredienti non mancheranno spericolati inseguimenti, scazzottate, birra e salsicce.

in foto: Terence Hill e Bud Spencer sulla Dune Buggy del film originale

Il cast del film

I due protagonisti sono impersonati da Edoardo Pesce e Alessandro Roja, mentre Miriam è Alessandra Mastronardi (attivissima in questo periodo, la vedremo pure nel ruolo di Carla Fracci) e il cattivo è interpretato da Christian De Sica, che aveva già anticipato il progetto di Altrimenti ci arrabbiamo. Roja, Pesce e la Mastronardi si ritrovano dunque a oltre dieci anni da Romanzo criminale – La serie, dove interpretavano rispettivamente Dandi, Ruggero Buffoni e Roberta. A dirigere è YouNuts! (duo di videomaker formato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo), già dietro la macchina da presa di Sotto il sole di Riccione. Se quest'ultimo era un omaggio alla commedia dei Vanzina, qui si va a ripescare il buddy movie all'italiana, che negli anni 70 è stato campione d'incassi. Producono LuckyRed e Compagnia Leone Cinematografica. Il soggetto è di Paolo Fondato, Manuel Fondato e Francesco Cenni, mentre la sceneggiatura è a cura di Vincenzo Alfieri, Giancarlo Fontana, Tommaso Renzoni e Giuseppe Gennaro Stasi. Purtroppo sarà impossibile rivedere Bud Spencer, scomparso nel 2016, ma vedremo un cameo di Terence Hill? E risentiremo la mitica canzone Dune Buggy degli Oliver Onions?

Il teaser poster di Altrimenti ci arrabbiamo