Becoming Led Zeppelin, il docufilm sull’iconica band presentato a Venezia Alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia verrà presentato nella sezione Fuori Concorso, il docufilm “Becoming Led Zeppelin” diretto dal regista Bernard MacMahon. Il film parte dalla storia individuale dei quattro componenti della band, Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham e Robert Plant, che una volta incontratisi diventeranno la più grande leggenda della musica rock degli Anni Settanta.

A cura di Ilaria Costabile

Tanti sono stati i film che nel corso degli anni hanno omaggiato grandi star della musica mondiale, vere e proprie icone che hanno rivoluzionato il modo di ascoltare e fare musica, impossibile non annoverare una band come i Led Zeppelin in questa categoria di artisti. A ripercorrere la loro storia ci ha pensato il regista Bernard MacMahon che ha firmato il docufilm "Becoming Led Zeppelin" presentato nella sezione Fuori Concorso alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia di cui, solo la scorsa settimana, è stato presentato l'intero programma.

I Led Zeppelin leggenda della musica

Un documentario che parte da prima ancora che si formasse la band con Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham e Robert Plant, ma che affronta prima il percorso individuale di ognuno di loro, quale contributo apportarono al panorama musicale degli Anni Sessanta, fino ad arrivare al loro incontro che cambiò radicalmente le loro vite. I quattro musicisti, infatti, si incontrano nel 1968 per poi iniziare una carriera destinata solo a collezionare successi: negli Anni 70 erano la rock band più ascoltata e conosciuta al mondo che in poco tempo diventò leggenda, scardinando l'immaginario comune degli artisti dell'epoca e introducendo novità anche dal punto di vista strettamente musicale.

Cosa vedremo del docufilm

Ed è proprio la musica il perno dell'intero film prodotto e co-sceneggiato da Allison McGourty. Come affermato anche dal regista in un'intervista, il progetto vuole raccontare innanzitutto la passione dei quattro componenti della band, il collante che ha permesso loro di diventare delle icone mondiali: non era la fame di successo, quanto il desiderio di suonare quello che li ha portati a toccare le vette dell'Olimpo della musica rock. MacMahon ha così parlato del suo film:

Leggi anche I cinque film italiani in gara al prossimo Festival di Venezia: da Sorrentino a Martone