Mostra di Venezia 2021, il programma completo: cinque film italiani da Sorrentino a Martone Il programma, diviso per sezioni, della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2021 che si terrà dal 1° all’11 settembre, in presenza. A giudicare i titoli in concorso sarà la giuria guidata da Bong Joon Ho (regista di Parasite), e composta tra l’altro dall’italiano Saverio Costanzo e dalla regista premio Oscar per Nomadland Chloé Zhao.

A cura di Valeria Morini

Dall'1 all'11 settembre: questi sono i giorni della Mostra di Venezia 2021, che torna al Lido con regolare manifestazione in presenza (com'era stato, del resto, anche nel 2020) pur nel rispetto delle norme anti Covid. La 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera. Ecco il programma della kermesse. Tra i titoli più attesi del Festival di Venezia, il film Fuori Concorso Dune di Denis Villeneuve.

I film in programma al Festival di Venezia

Film in concorso

La giuria che vota i film in concorso è guidata dal presidente Bong Joon Ho (regista, Corea del Sud), premio Oscar per Parasite e noto per capolavori come Memories of Murder e Snowpiercer. Vi troviamo anche Saverio Costanzo (regista, Italia), Chloé Zhao (regista, Cina), premio Oscar per Nomadland. In giuria pure Virginie Efira (attrice, Belgio/Francia), Cynthia Erivo (attrice e cantante, Gran Bretagna), Sarah Gadon (attrice, Canada), Alexander Nanau (regista, Romania). Ecco i titoli:

Madres Paralelas – Pedro Almodovar

Mona Lisa and the blood moon – Ana Lily Amirpour

Un autre monde – Stéphane Brizè

The power of the dog – Jane Campion

America Latina – Damiano e Fabio D'Innocenzo

L'événement – Audrey Diwan

Competencia oficial – Gastòn Duprat/Mariano Cohn

Il buco – Michelangelo Frammartino

Sundown – Michel Franco

Illusions perdues – Xavier Giannoli

The lost daughter – Maggie Gyllenhaal

Spencer – Pablo Larraìn

Freaks out – Gabriele Mainetti

Qui rido io – Mario Martone

On the job: the missing 8 – Erik Matti

Zeby nie bylo sladow (Leave no traces) – Jan P. Matuszynski

Captain Volkonogov escaped – Natasha Merkulova/Aleksey Chupov

The card counter – Paul Schrader

È stata la mano di Dio – Paolo Sorrentino

Vidblysk (Reflection) – Valentyn Vasyanovych

La caja – Lorenzo Vigas

Fuori Concorso

Proiezioni speciali

Le 7 giornate di Bergamo – Simona Ventura

La Biennale di Venezia: il cinema al tempo del Covid – Andrea Segre

Cortometraggi

Plastic semiotic – Radu Jude

Lyang ye bu neng liu (The night) – Tsai Ming-Liang

Non fiction

Sad film – Vasil (pseudonimo)

Life of crime 1984-2000 – Jon Alpert

Tranchées – Loup Bureau

Viaggio nel crepuscolo – Augusto Contento

Republic of silence – Diana El Jeiroudi

Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song – Daniel Geller/Dayna Goldfine

Deandré#Deandré storia di un impiegato – Roberta Lena

Django & Django – Luca Rea

Ezio Bosso, le cose che restano – Giorgio Verdelli

Fiction

Il bambino nascosto – Roberto Andò

Les choses humaines – Yvan Attal

Ariaferma – Leonardo Di Costanzo

Halloween kills – David Gordon Green

La scuola cattolica – Stefano Mordini

Old Henry – Potsy Poncirolu

The last duel – Ridley Scott

Dune – Denis Villeneuve

Last night in Soho – Edgar Wright

Serie

Scenes from a marriage (Ep. 1-5) – Hagai Levi

Orizzonti

La giuria è formata da Jasmila Žbanić (regista, Bosnia), Mona Fastvold (regista, Norvegia), Shahram Mokri (regista, Iran), Josh Siegel (curatore al MoMA, Usa), Nadia Terranova (scrittrice, Italia). Ecco i titoli:

Les Promesses – Thomas Kruithof

Atlantide – Yuri Ancarani

Miracol (Miracle) – Bogdan-George Apetri

Pilgrimai (Pilgrims) – Laurynas Bareisa

Il paradiso del pavone – Laura Bispuri

Pu Bu (The Falls) – Chung Mong-Hong

El hoyo en la cerca – Joaquin Del Paso

Amira – Mohamed Diab

A plein temps – Eric Gravel

Cenzorka (107 mothers) – Peter Kerekes

Vera Andrron Detin (Vera dreams of the sea) – Kaltrina Kransiqi

Bodeng Sar (White building) – Kavich Neang

Wela (Anatomy of time) – Jakrawal Nilthamrong

El otro Tom – Rodrigo Plà/Laura Santullo

El gran movimiento – Kiro Russo

Once upon a time in Calcutta – Aditya Vikram Sengupta

Nosorih (Rhino) – Oleg Sentsov

True things – Harry Wootuff

Inu-Oh – Yuasa Masaaki

Orizzonti Extra

Land of dreams – Shirn Neshat/Shoja Azari

Costa Brava – Mounia Akl

Mama, Ya doma (Mama, I’m home) – Vladimir Bitokov

Ma nuit – Antoinette Boulot

La ragazza ha volato – Wilma Labate

7 prisioneiros – Alexandre Moratto

Sokea mies, joka ei halunnut nahda Titanicia (The blind man who did not want to see Titanic) – Teemu Nikki

La macchina delle immagini di Alfredo C. – Roland Sejko

Settimana della critica

Concorso

They Carry Death di Helena Girón e Samuel M. Delgado

Erasing Frank i Gábor Fabricius

Mondocane di Alessandro Celli

Mother Lode di Matteo Tortone

Detours di Ekaterina Selenkina

A Salamandra di Alex Carvalho

Zalava di Arsalan Amiri

Eventi Speciali

Film D’apertura

Karmalink Di Jake Wachtel

Film Di Chiusura

La Dernière Séance | the Last Chapter Di Gianluca Matarrese