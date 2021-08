Bella Thorne e Benjamin Mascolo nelle prime foto del film “Time is up” Bella Thorne e Benjamin Mascolo fanno coppia nella vita, ma anche sul grande schermo, come dimostrano le prime foto del film “Time is up”, primo progetto cinematografico di cui entrambi sono protagonisti. L’attrice, annunciando una proiezione speciale del film il 9 settembre, dedica un pensiero alla sua metà scrivendo: “Sono contenta di essermi innamorata di te sia fuori che sullo schermo”.

A cura di Ilaria Costabile

Coppia sia fuori che sul set, Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono ormai inseparabili. L'ex star di Disney Channel, ormai attrice a tutto tondo, ha accompagnato il debutto sul grande schermo del cantante, ex del duo Benji e Fede, pubblicando le prime immagini di "Time is up", il film di cui sono protagonisti.

Gli scatti inediti del film

Una storia romantica quella raccontata in "Time is up" il film che dal 9 settembre sarà proiettato in anteprima in alcuni cinema, come specificato dall'attrice americana che ha voluto rivolgere anche un romantico ringraziamento al suo co-protagonista nonché compagno di vita dal 2019 e che, ben presto, diventerà anche suo marito, dopo la proposta di matrimonio dello scorso marzo. Accanto ai due scatti che vedono Bella Thorne e Benjamin Mascolo complici e più uniti che mai, ma che sono stati rubati dal set del film, la stari scrive:

Non ho mai girato un film prima d'ora con qualcuno con cui fossi coinvolta sentimentalmente, e sono così felice all'idea di potermi innamorare di te un milione di volte fuori e sullo schermo.

Se amate i film romantici "Time Is Up" è quello che fa per voi! Abbiamo voluto fare una proiezione in anteprima molto speciale per i nostri fan… ci vedremo in sale selezionate il 9 settembre.

La trama di Time is up

Vivien è una studentessa piena di talento con una grande passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. L'amore per la scienza lo mette in ogni circostanza della sua vita, rischiando così di perdere l'opportunità di cogliere la felicità. Roy invece è un ragazzo tormentato e problematico. Ciò che lo tormenta è un trauma che ha vissuto quando era appena un bambino, ragion per cui ogni suoi desiderio sembra essere ostacolato dal passato che torna sempre a bussare alla sua porta. Ma anche la matematica ha le sue variabili e, come sempre accade, la vita riesce ad intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.