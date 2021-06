Biancaneve: ecco l’attrice scelta per il nuovo remake Disney Anche il classicissimo del 1937 avrà il suo rifacimento in live action: l’attrice scelta per il ruolo di Biancaneve è Rachel Zegler, giovanissima interprete che esordirà in West Side Story di Steven Spielberg. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei e su questa ennesima rivisitazione della fiaba.

A cura di Valeria Morini

Le riprese de La Sirenetta sono appena iniziate in Sardegna (e interrotte dal Covid) e già Disney pensa a un altro remake in live action di un suo classico: anche la prima delle principesse della major di Burbank sarà oggetto di un nuovo rifacimento. Parliamo di Biancaneve, protagonista del lungometraggio d'esordio di Disney che uscì nel 1937 e resta un capolavoro dell'animazione incapace di soffrire lo scorrere del tempo. Arriva la notizia sulla scelta dell'attrice per il ruolo della protagonista, caduta sulla ventenne Rachel Zegler: un nome da tenere d'occhio perché è anche la protagonista di West Side Story di Steven Spielberg. Il progetto è ancora agli inizi (le riprese sono previste per il 2022), ma sappiamo che il regista di Biancaneve sarà Marc Webb ((500) giorni insieme). La Zegler è stata scelta in virtù delle sue doti vocali, poiché il film conterrà dei pezzi musicali, sia i classici del primo film che brani nuovi scritti da Benj Pasek e Justin Paul (La La Land).

Chi è Rachel Zegler

Rachel Zegler, classe 2001, viene dal New Jersey, è nata da mamma colombiana e papà di origine polacca e ha iniziato a recitare nei musical alle superiori. Ad appena 16 anni, ha risposto al casting che Steven Spielberg ha lanciato via Twitter ed è stata selezionata tra oltre 30.000 candidate per il ruolo di Maria in West Side Story, suo esordio cinematografico che dopo un lungo rinvio a causa del Covid uscirà finalmente nel dicembre 2021. L'attrice sarà anche in un ruolo chiave nel cinecomic Shazam! Fury of the Gods, previsto per il 2023. "Un sogno che diventa realtà", ha scritto su Instagram a proposito dell'interpretazione di Biancaneve.

Tutte le Biancaneve del cinema

Il ruolo della più bella del reame è stato vestito moltissime volte nella storia del cinema. Ricordiamo almeno le attrici dei film più famosi: Monica Keena in Biancaneve nella foresta nera (con Sigourney Weaver nei panni della matrigna), Lily Collins in Biancaneve (con Julia Roberts), Kristen Stewart in Biancaneve e il cacciatore (con Charlize Theron), Macarena García nello spagnolo Blancanieves. Esistono anche un bel po' di film erotici e scollacciati sull'eroina dei fratelli Grimm… ma questa è un'altra storia.