Focolaio Covid sul set de La Sirenetta in Sardegna, sospese le riprese Focolaio sul set de La sirenetta, remake del capolavoro Disney del 1989. Secondo quanto riporta Unione Sarda, dei 15 casi registrati a Trinità d’Agultu – dove alloggia la troupe del film – 12 sarebbero persone impegnate sul set. Per un operatore tecnico è stato necessario il ricovero, ma le condizioni non sarebbero preoccupanti.

A cura di Daniela Seclì

A seguito di un focolaio Covid scoppiato sul set, sono state sospese le riprese del film La Sirenetta che si tengono in Sardegna. Si ferma, dunque, la lavorazione del remake del classico Disney del 1989 che vede nel cast Halle Bailey e Javier Bardem. I dati diffusi dall'Ats Sardegna parlano di 15 positivi nel comune di Trinità d'Agultu, dove in queste settimane sta alloggiando la troupe. Le riprese si stavano tenendo tra Castelsardo e Golfo Aranci. Dodici dei quindici contagiati sarebbero persone che erano impegnate sul set.

Una persona ricoverata, gli altri in isolamento

Secondo quanto riporta Unione Sarda, il laboratorio di virologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari sta vagliando attentamente i quindici casi sospetti per verificare se siano casi di variante Delta (indiana). Intanto, per una delle persone contagiate – un operatore tecnico – si è reso necessario il ricovero presso il reparto Malattie Infettive dell’Aou di Sassari. Le sue condizioni sarebbero stabili e non preoccupanti. Gli altri contagiati al momento sono in isolamento in hotel.

Non ci sarebbero casi positivi tra i contatti dei contagiati

Sono già stati tracciati i contatti avuti dalle persone risultate positive e al momento tutti i tamponi che sono stati effettuati – circa 70 – sarebbero risultati negativi. Sergio Babudieri, direttore della Clinica di malattie infettive di Sassari, ha rivolto un appello a coloro che hanno intenzione di recarsi in Sardegna per le vacanze estive o per lavoro:

