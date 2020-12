Brenda Fricker, l'attrice di Mamma ho riperso l'aereo 2, si trova in condizioni economiche non brillanti e sarà costretta a passare un Natale 2020 nell'incertezza e nella solitudine. Sono feste già provanti per la cittadinanza inglese, ma l'attrice che nel sequel del popolare film con Macaulay Culkin è stata la pidgeon lady, la signora dei piccioni, li passerà davvero male. L'attrice, 75 anni, vive nel sud-est di Londra e in seguito alle restrizioni per il coronavirus è completamente isolata: "Sto bene e tengo duro come tutti gli altri, ma mentirei se dicessi che questo per me sarà un Natale felice. Sono vecchia, vivo da sola. Ho solo il mio cane".

Lo sfogo di Brenda Fricker:

L'attrice, 75 anni, nota per aver interpretato la barbona di Central Park nel sequel "Mamma ho riperso l'aereo: Mi sono smarrito a New York", ha vinto anche il premio Oscar come miglior attrice non protagonista per "Il mio piede sinistro" nel 1990.

Lo so che molte persone sono costrette a rinunciare ai loro piani natalizi. Per me cambia poco perché il mio Natale è in solitudine da sempre. Diciamo che sto bene e tengo duro, ma mentirei se dicessi che questo per me sarà un Natale felice. Sarà un Natale molto buio. Non ho da fare altro che spegnere il telefono, abbassare le persiane. Guarderò qualche programma registrato in tv. Farò questo. Passerò da sola anche il Capodanno.

L'attrice, grande talento della cinematografia irlandese, ha poi rivelato per lei è più difficile digerire il fatto che passerà da sola la notte di Capodanno rispetto al Natale. I fan non l'hanno dimenticata nel ruolo che ha avuto in "Mamma ho riperso l'aereo: Mi sono smarrito a New York", recitando accanto a Macaulay Culkin e avendo in ruolo da comprimaria anche importante. Un piccolo ruolo strappato tre anni dopo la vittoria dell'Oscar interpretando la madre di Christy Brown nel film biografico "Il mio piede sinistro".