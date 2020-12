Lucia Bosè è stata un'attrice italiana naturalizzata spagnola, madre del cantante Miguel Bosé, che scelse il suo cognome per intraprendere la sua carriera nel mondo della musica. Una vita dedicata allo spettacolo, al cinema e ai grandi amori. Miss Italia nel 1947, moglie del torero Luis Miguel Dominguín, scomparsa il 23 marzo 2020 per polmonite, travolta dal coronavirus. Nella sua ultima apparizione pubblica ospite di Mara Venier raccontò: "Perché ho i capelli blu? Ho sempre avuto la ribellione di non essere uguale a tutti, ho sempre desiderato essere diversa".

La vita privata di Lucia Bosé

Tra gli amori più noti dell'attrice, c'è certamente quello per l'attore Walter Chiari con il quale ebbe una lunga storia appassionata. In seguito conobbe il torero Luis Miguel Dominguín: si sarebbero sposati nel 1995 e da lui avrebbe avuto i suoi tre figli Miguel, Lucia e Paola, che morì poco tempo dopo la nascita. la coppia celebrò ben due volte le nozze, prima a Las Vegas in forma civile, poi con rito religioso in Spagna. Nel 1968 arrivò la separazione, per i diversi episodi di tradimento da parte del marito. Pare che nella sua vita privata, Lucia Bosé abbia frequentato diversi personaggi illustri come Pablo Picasso, Luchino Visconti, padrino di battesimo del figlio Miguel, ed Ernest Hemingway.

La carriera di Lucia Bosé

Figlia di Domenico Borloni e Francesca Bosé, viene notata da Luchino Visconti in un negozio. Vince Miss Italia nel 1947 che le apre le porte del cinema. Partecipa a film che hanno fatto la storia del cinema: "Cronaca di un amore" e "La Signora senza Camelie", entrambi di Michelangelo Antonioni. Di Lucia Bosé si è parlato soprattutto per i suoi grandi amori, su tutti il fidanzamento con Walter Chiari. Poi le nozze con il torero Luis Miguel Dominguín, con cui ha sempre avuto un rapporto pieno di alti e bassi, tra tormenti e grandi gioie. Su tutte, i loro tre figli: il cantante Miguel, Lucia e Paola. Insieme a Silvana Pampanini, Gina Lollobrigida e Sophia Loren è stata una delle prime maggiorate del cinema italiano. Ha frequentato le principali personalità del Novecento: Pablo Picasso, Ernest Hemingway e Luchino Visconti, che fu padrino di battesimo di Miguel Bosé.

La morte di Lucia Bosé

Lucia Bosé è morta a 89 anni lo scorso 23 marzo, a causa del coronavirus. Ad annunciare la sua scomparsa, il figlio Miguel Bosé, che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale una sua foto con un triste messaggio: "Cari amici…Vi informo che mia madre Lucía Bosé è appena morta. È già in un posto migliore". La sua ultima apparizione pubblica in Italia risale all'ottobre del 2019 a "Domenica In", quando ospite di Mara Venier raccontò aneddoti di una fantastica vita vissuta tra cinema e grandi amori.