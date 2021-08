Come un gatto in tangenziale 2, tornano le gemelle Giudicessa dopo la condanna per furto In sala dal 26 agosto (dopo l’anteprima ferragostana) il film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Entrano nel cast Luca Argentero, Sarah Felberbaum e Franca Leosini nella parte di se stessa. E tornano pure Alessandra e Valentina Giudicessa, che, come nel film, anche nella realtà sono state accusate di diversi furti.

A cura di Valeria Morini

Dopo le anteprime in sala il 14-15 agosto, che hanno incassato quasi 270mila euro, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, sequel della fortunata commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, esce ufficialmente al cinema il 26 agosto. C'è un particolare molto interessante nel cast del film di Riccardo Milani: nel cast, che mescola attori del primo film a new entry, tornano Alessandra e Valentina Giudicessa, le due gemelle che, proprio come i personaggi da loro interpretati, si sono macchiate di furti anche nella realtà e hanno avuto diversi guai con la giustizia.

La storia di Alessandra e Valentina Giudicessa

Native del quartiere romano di Bastogi, classe 1973, nel dittico con la Cortellesi le Giudicessa interpretano le gemelle cleptomani Pamela e Sue Ellen (da notare la finissima citazione al serial Dallas). La realtà ha però superato la fantasia. Nel 2019, sono state condannate a un anno per il reato di furto al termine dell'udienza con rito abbreviato, con l'accusa di aver sottratto diciotto vestiti da Falconieri, una boutique dell'Eur, per un valore di 5mila euro. Inoltre sono state accusate di aver rubato degli occhiali in un negozio di ottica di viale Giulio Cesare e pure il portafogli a un'anziana signora in un supermercato e un profumo in un negozio di via Marmorata. Ovviamente la popolarità guadagnata dal film, grazie alla quale sono state pure ospiti di Barbara D'Urso e Avanti un altro, le ha rese molto riconoscibili. i problemi giudiziari non hanno impedito loro di partecipare anche al sequel.

Trama e cast di Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, c'è pure Franca Leosini

Il film si ambienta tre anni dopo Come un gatto in tangenziale, del 2017. Mentre Alessio e Agnese si ritrovano in un pub di Londra, a Roma Monica finisce in carcere a causa delle gemelle che hanno nascosto merce rubata nei fusti dell’olio di “Pizza e Samosa”. Chiede aiuto a Giovanni, che ora è legato alla giovane Camilla, ed è impegnato in un progetto di recupero di uno spazio in periferia. Giovanni riesce a far commutare la detenzione con un lavoro nella parrocchia di San Basilio guidata da don Davide, ma tra Giovanni e Monica scoppia l'amore. I due decidono di riunire tutta la famiglia a Coccia di Morto per comunicare la notizia, e qui accade l'impensabile. Nel cast Paola Cortellesi (Monica), Antonio Albanese (Giovanni), Luca Argentero (don Davide), Sonia Bergamasco (Luce), Sarah Felberbaum (Camilla), Claudio Amendola (Sergio), Alice Maselli (Agnese). In qualità di special guest star troviamo la mitica Franca Leosini nel ruolo di se stessa.