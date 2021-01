Sono stati comunicati i dieci documentari in lizza per la vittoria ai David di Donatello 2021. La commissione selezionatrice ha individuato i titoli tra circa 150 opere che erano state candidate per l'ambita statuetta, tra cui compaiono anche alcuni film italiani e altri diretti da donne, che dovranno essere giudicati dall'Accademia del Cinema Italiano che ne decreterà, poi, il vincitore.

I dieci documentari selezionati

A selezionare le opere sono stati diversi esponenti del mondo del cinema italiano, tra registi, sceneggiatori, montatori, studiosi e giornalisti, in particolare: Guido Albonetti, Pedro Armocida, il Osvaldo Bargero, Raffaella Giancristofaro, Stefania Ippoliti, Paola Jacobbi e Giacomo Ravesi. I membri della commissione, quindi, hanno scelto i dieci documentari da presentare alla Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano, che avrà il compito di individuare i cinque titoli che saranno poi candidati al premio. Tra le e dieci opere selezionate per il David 2021 al miglior documentario compaiono anche Notturno di Gianfranco Rosi, candidato agli Oscar e anche Mi chiamo Francesco Totti che ha debuttato lo scorso ottobre su Amazon Prime Video. Ecco l'elenco completo:

Entierro di Maura Morales Bergmann

Faith di Valentina Pedicini

Guerra e pace di Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

Il caso Braibanti di Carmen Giardina, Massimiliano Palmese

Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli

Notturno di Gianfranco Rosi

Pino di Walter Fasano

Punta sacra di Francesca Mazzoleni

The Rossellinis di Alessandro Rossellini

Welcome Palermo di Masbedo (Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni)

La selezione dedicata a Cecilia Mangini

Gli incaricati alla selezione hanno così commentato le scelte fatte: "Questa selezione nasce dalla visione di 150 opere, circa cinquanta in più dello scorso anno, a conferma della estrema vivacità della forma documentaria che cresce in quantità ma soprattutto in qualità". Inoltre i membri della commissione hanno voluto sottolineare come con la loro scelta abbiano voluto omaggiare una grande pioniera del documentario in Italia, ovvero Cecilia Mangini, recentemente scomparsa: