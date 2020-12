Slitta la data di uscita di Diabolik. Il film diretto dai Manetti Bros con Luca Marinelli e Miriam Leone, infatti, non arriverà nelle sale il 31 dicembre 2020 come inizialmente previsto. L'uscita è stata spostata al 2021, nell'attesa che sia possibile ricominciare ad andare al cinema regolarmente. Al momento, dunque, l'unica certezza è che per vedere l'adattamento cinematografico delle vicende del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, occorrerà attendere il 2021. Non è ancora stata comunicata una data precisa.

Il cast di Diabolik

Nel cast di Diabolik, Luca Marinelli interpreta Diabolik; Miriam Leone interpreta Eva Kant; Valerio Mastandrea interpreta l'ispettore Ginko. Nel film anche Alessandro Roja; Claudia Gerini; Serena Rossi; Roberto Citran; Vanessa Scalera; Lorenzo Pedrotti; Stefano Pesce; Antonino Iuorio. A scrivere il film sono stati Michelangelo La Neve e i Manetti Bros. Diabolik è prodotto da Mompracem e Rai Cinema. A sostenere il progetto Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission e Film Commission Vallée d'Aoste. Nella colonna sonora del film, anche due canzoni inedite di Manuel Agnelli.

Le prime foto dal set

Nei mesi scorsi, sono state diffuse le prime foto dal set di Diabolik, film che narra le vicende del celebre ladro e della sua altrettanto scaltra compagna Eva Kant, oltre ai tentativi dell'ispettore Ginko di catturarli. Le immagini mostrano una strepitosa Miriam Leone, perfettamente calata nei panni della ladra e fidanzata del genio del male. Anche Luca Marinelli, almeno a giudicare dalle foto di scena, non tradisce l'immagine di Diabolik che popola l'immaginario degli spettatori. Per vedere il cast all'opera, non resta che attendere che venga divulgata la data dell'arrivo del film dei Manetti Bros nelle sale cinematografiche.