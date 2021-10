È morta Dorothy Steel, l’attrice di Black Panther aveva 95 anni È scomparsa a 95 anni Dorothy Steel, attrice che aveva iniziato la sua carriera a Hollywood a 88 anni recitando nel film Marvel Black Panther di Ryan Coogler. La notizia è stata confermata dalla suo agente con una nota diffusa via Facebook: “Con immenso dolore, annuncio che si è spenta nella sua casa. Come voleva lei”.

A cura di Stefania Rocco

È morta a 95 anni Dorothy Steel, attrice che aveva cominciato la sua carriera a Hollywood quando aveva già 88 anni. La donna aveva partecipato alle riprese del film Marvel Black Panther, di Ryan Coogler. Sullo schermo aveva interpretato una delle anziane della famiglia T’Challa. A spronarla a dare seguito alla sua passione per la recitazione solo pochi anni fa era stato il suo nipotino.

L’annuncio del suo agente

Ad annunciare la morte di Dorothy Steel è stata la sua agente Cindy Butler con una nota diffusa via Facebook: “È con immenso dolore che annuncio che Dorothy Steel questa mattina si è spenta, nella sua casa a Detroit. È quello che voleva lei, essere a casa”. Diversi i film cui l’attrice aveva preso parte nella sua breve carriera: da Jumanji: Benvenuti nella giungla a Christmas Wishes & Mistletoe Kisses e Poms, al fianco di Diane Keaton. “Grazie signora Dorothy per avermi dato l’opportunità di cavalcare quest’onda con te. Grazie per tutti i direttori dei casting che hanno assunto la signora Dorothy. Grazie al mondo per averla amata. Ho ricevuto chiamate da tutto il mondo che volevano intervistare o scrivere una bio della sua vita. Era molto selettiva. Ms. Dorothy mi aveva detto di dire a tutti che l’indirizzo dove inviare i fiori verrà pubblicato a breve tramite Facebook. Mi stava ancora dicendo cosa fare. Quella era la mia signora Dorothy! WAKANDAFOREVER”, si legge ancora sulla pagina Facebook di Cindy Butler.

Stava partecipando alle riprese di Black Panther: Wakanda Forever

L’attrice si è spenta nella sua casa di Detroit. Prima di morire, Dorothy Steel aveva accettato di partecipare alle riprese di Black Panther: Wakanda Forever, attesissimo sequel del film Marvel del 2018. Il suo addetto stampa aveva già fatto sapere che quello sarebbe stato il suo ultimo film prima del ritiro dalle scene. Era tornata a Detroit per stare insieme alla sua famiglia. Le cause della morte non sono state rese note.