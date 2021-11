È uscito il nuovo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home Il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home mostra il ritorno degli storici avversari dell’eroe Sony/Marvel: Octopus, Green Goblin, Sandman, Lizard, Electro.

Nella notte tra il 16 e il 17 novembre è uscito l'ultimo atteso trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home. Probabilmente, il terzo capitolo della saga dedicata all'Uomo Ragno sarà anche l'ultimo film dedicato a lui all'interno del Marvel Cinematic Universe, almeno l'ultimo con Tom Holland protagonista. Nel trailer, vediamo tutti i grandi avversari di Spidey: Octopus, Green Goblin, Sandman, Lizard, Electro. Per vedere il film bisognerà aspettare ancora poche settimane: Spider-Man: No Way Home arriva nei cinema italiani il 15 dicembre 2021.

La trama del film

Il film apre ufficialmente la fase del multiverso, un segmento narrativo che interesserà i prossimi film del Marvel Cinematic Universe, tra tutti l'atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e che è già formalmente partito con la serie tv "WandaVision". I presupposti da cui parte la trama del film Spider-Man: No Way Home sono molto semplici. Dopo i fatti del precedente film, "Spider-Man: Far Way From Home", l'identità dell'eroe è nota a tutti e la sua vita privata è compromessa definitivamente. Così, chiede aiuto a Doctor Strange che produce un incantesimo che per errore apre una serie di buchi dimensionali che metteranno in pericolo l'intero universo.

Le ipotesi sul ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire

Il film con Tom Holland, Benedict Cumberbatch e Zendaya dovrebbe – stando alle teorie dei fan – una svolta che avrebbe del clamoroso. In seguito all'apertura del multiverso, differenti Spider-Man arrivano sulla stessa linea temporale e dimensionale. Questo aprirebbe quindi la porta a Tobey Maguire e Andrew Garfield, che riprenderebbero il ruolo di Spider-Man nei precedenti film Sony/Marvel: la trilogia diretta da Sam Raimi e la dilogia diretta da Mark Webb. Nel trailer non ci sono tracce dei due attori, ma la speranza dei fan è ancora accesa.