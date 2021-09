Fabio Testi, anche il divo immortale è arrivato a Venezia Tra gli ospiti vip che hanno presenziato nella quarta giornata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2021, ruba la scena su tutti il divo immortale, Fabio Testi. La sua presenza è un lampo di classe, nella quarta giornata del Festival che vedrà – tra gli altri – ancora film italiano impegnato in concorso. È “Il buco” di Michelangelo Frammartino.

Nella quarta giornata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, tra gli ospiti Vip ne è arrivato uno che è stato in grado di oscurare tutto gli altri. Un Leone di cristallo tra le mani e la faccia da divo, l'uomo risolto, quello di altri tempi. È Fabio Testi, il divo infinito e immortale. Ritiratosi ormai dalle scene – il suo ultimo film risale al 2015, l'ultima serie tv accreditata è del 2012 – l'attore veneto è diventato stabilmente un volto televisivo, tra ospitate e partecipazioni a reality (vedi l'ultimo Grande Fratello Vip). La sua presenza è un lampo di classe, nella quarta giornata del Festival che vedrà – tra gli altri – ancora film italiano impegnato in concorso. È "Il buco" di Michelangelo Frammartino.

Gli altri vip presenti

Tra gli altri vip ospiti nella quarta giornata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2021: Luca Barbareschi, Madalina Ghenea, Paola Di Benedetto. Gli attori sbarcati al Lido oggi: Tom Burke, Tara Abboud, Stellan Skarsgaard, Ruth Wilson e Oscar Isaac.

La quarta giornata del Festival di Venezia

Dopo il grande successo di È stata la mano di Dio, film di Paolo Sorrentino, e la grande accoglienza riservata a Dune di Denis Villeneuve, è la volta di un altro film italiano: "Il buco" di Michelangelo Frammartino. È la storia dell'esplorazione della grotta più profonda d'Europa, il fondo dell'abisso del Bifurto, compiuta da un gruppo di speleologi in Calabria, nel 1961. In gara anche "Competencia oficial" di Gastón Duprat e Mariano Cohn con Penelope Cruz e Antonio Banderas. Grande attesa anche per l'anteprima – fuori concorso – della serie tv "Scene da un matrimonio" con Oscar Isaac e Jessica Chastain. Fuori concorso anche l'horror Last night in Soho di Edgar Wright con Ania Taylor-Joy ("La regina degli scacchi") e Matt Smith.