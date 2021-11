Gal Gadot sarà la Regina cattiva di Biancaneve nel nuovo live action Disney Gal Gadot sarebbe in trattativa per vestire i panni di una delle due protagoniste femminili dell’ultimo live action Disney. Il progetto è ambizioso, visto che Biancaneve e i sette nani è il primo dei cartoni animati Walt Disney e il suo debutto risale al 1938. A dirigere il progetto è il regista Marc Webb che avrebbe già assegnato il ruolo di Biancaneve alla giovane attrice Rachel Zegler, 20 anni, già protagonista di West Side Story di Steven Spielberg. Le riprese del film dovrebbero iniziare nel 2022.

A cura di Giulia Turco

Gal Gadot sarà la Regina Grimilde, la protagonista cattiva del nuovo live action Disney di Biancaneve e i sette nani. A riportare la notizia sono i principali magazine americani, da Variety ad Hollywood Reporter, che anticipano che la protagonista di Wonder Woman è in trattativa per il ruolo dell'antagonista di Biancaneve. Attualmente impegnata con il debutto di Red Notice, il film Netflix in uscita il 5 novembre, Gal Gadot reciterà anche in Notice, l'ultimo film in produzione di Marc Platt insieme a Dwayne Johnson e Ryan Reynolds.

Il nuovo live action Disney è in lavorazione

Gal Gadot potrebbe dunque essere una delle due protagoniste femminili dell'ultimo live action pensato dalla Disney del quale si parla già da diverso tempo. Il progetto è ambizioso, visto che Biancaneve e i sette nani è il primo e dunque più anziano dei cartoni animati Walt Disney e il suo debutto risale al 1938. A dirigere il progetto è il regista Marc Webb e, stando a quanto trapela dalle fonti americane, il nuovo film potrà contare su una colonna sonora d'eccellenza, grazie al lavoro di Benj Pasek e Justin Paul, il duo premio Oscar dietro La La Land, The Greatest Showman e Dear Evan Hansen. Le riprese del film sono previste per il 2022.

Chi è l'attrice scelta per Biancaneve

Per quanto risuarda l’altura protagonista, pare che il ruolo di Biancaneve sia stato assegnato alla giovane attrice Rachel Zegler, 20 anni, già protagonista di West Side Story di Steven Spielberg, che sarebbe stata scelta anche per le sue doti canore, visto che il film conterà parecchi pezzo musicali. Classe 2001, Zegler, viene dal New Jersey ed è nata da mamma colombiana e padre si origine polacca. Ad appena 16 anni, ha risposto al casting che Steven Spielberg ha lanciato via Twitter ed è stata selezionata tra oltre 30.000 candidate per il ruolo di Maria in West Side Story, suo esordio cinematografico che dopo un lungo rinvio a causa del Covid uscirà finalmente nel dicembre 2021.