Giampaolo Morelli al secondo film da regista con “Falla girare” Secondo film da regista per Giampaolo Morelli che dopo l’esordio di “7 ore per farti innamorare”, torna dietro la macchina da presa con “Falla girare”, un film d’azione che lascia spazio alla commedia. Le riprese sono iniziate da poco, nel cast figurano anche Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, con la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'esordio alla regia con il film 7 ore per farti innamorare, dove Giampaolo Morelli era co-protagonista con Serena Rossi, l'attore partenopeo torna dietro la macchina da presa con un nuovo progetto, stavolta lontano dalla commedia romantica. Sempre di comedy si tratta, ma sarà un action-movie, come si direbbe in gergo, di cui Morelli è nuovamente il personaggio principale, attorniato da un cast di attori anche internazionali. Da qualche settimana, quindi, sono iniziate le riprese di "Falla girare".

Un film d'azione aperto alla risata

Il progetto è stato finanziato da Fulvio e Federica Lucisano, il film è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano e Vision Distribution, e sarà distribuito da Vision Distribution. Quella di "Falla girare" è una storia improntata sulla concezione del film d'azione all'americana, dove non mancano avventure e situazioni al limite del pericolo e ad impreziosire il lato dedicato prettamente all'azione c'è, ovviamente, la parte comica data dal fatto che i protagonisti sono esattamente l'uno l'opposto dell'altro. In Falla Girare, infatti, al centro del racconto troviamo un intellettuale costretto a lavorare fianco a fianco con un influencer. La sceneggiatura, alla quale ha collaborato lo stesso Morelli, è stata scritta da Gianluca Ansanelli, Tito Buffulini.

Il cast del film

Il cast del secondo film di Giampaolo Morelli unisce attori già noti nel panorama cinematografico italiano e altri, invece, conosciuti anche in ambito internazionale. Gli interpreti sono Laura Adriani, Giovanni Esposito, Ciro Priello, Fabio Balsamo (del gruppo The Jackal) e Leopoldo Mastelloni, inoltre c'è anche la partecipazione straordinaria di Michele Placido. Completano il cast Jun Ichikawa, Taiyo Yamanouchi, Shi Yang Shi.

La trama di Falla girare

In un futuro non troppo lontano, un grave attentato alla libertà è stato messo in atto: un virus ha attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo. La cannabis non esiste più. E con essa anche la libertà e la felicità sembrano essersi estinte. Ma un giorno accade l’impensabile: Natan (Morelli), un vanesio influencer quarantenne, trova per caso un esemplare maschio e, deciso a diventare ricco, mette su una scalcagnata banda per raggiungere l’ultima piantina femmina sopravvissuta, e produrre semi e venderli a un narcotrafficante.