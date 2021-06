Harrison Ford si è infortunato ad una spalla sul set di Indiana Jones 5 Sono in corso nel Regno Unito, a Pinewood, le riprese del quinto film di Indiana Jones, iniziate nel mese di giugno. La Disney ha fatto sapere tramite un comunicato diramato da Deadline che Harrison Ford si è infortunato ad una spalla durante una scena di combattimento sul set. Non è ancora chiara la gravità dell’incidente, ma al momento la produzione ha fatto sapere che le riprese continueranno, in vista dell’uscita del film che è prevista in America per luglio 2022.

A cura di Giulia Turco

Harrison Ford si è ferito ad una spalla durante le riprese del quinto film di Indiana Jones. Lo ha annunciato il sito americano Deadiline, riportando un comunicato ufficiale diramato dalla stessa Disney: "Durante una scena di combattimento, Harrison Ford ha subito un infortunio alla spalla. La produzione continuerà mentre verrà valutato il corretto trattamento. Il programma delle riprese verrà riconfigurato in base alle necessità delle prossime settimane". Non è ancora chiara quale sua la gravità dell'infortunio dell'attore, 78 anni, ma salvo peggioramenti il set dovrebbe presto essere ripristinato. La data di uscita del film d'azione di Lucasfilm in America è prevista per il 29 luglio 2022.

Il set di Indiana Jones 5 in Italia

Assente di questo quinto ed ultimo lavoro è George Lucas, ideatore e produttore della storica saga, ceduta a Disney con la vendita di LucasFilm nel 2012. Come è già successo con il live action de La Sirenetta, Disney ha scelto ancora una volta l'Italia come location di uno dei set del film, nello specifico la Sicilia e la bellezza dei siti archeologici della Magna Grecia, tra luglio e settembre, come fanno sapere i quotidiani locali. "C'è Segesta, è ormai certo", scrive RagusaNews, "potrebbe esserci Siracusa, di certo il film sarà girato in buona parte in Sicilia, e fra i posti di mare più accreditati spunta anche Cefalù. La nostra isola ha battuto la Grecia, altra grande location candidata a ospitare la pellicola". L'Italia era già stata scelta per i film di Indiana Jones, nel 1989 con il terzo capitolo sull'ultima Crociata, girato tra i canali di Venezia.

Cosa sappiamo di Indiana Jones 5

Nel frattempo le riprese sono partite dal Regno Unito, a Pinewood, proprio nel mese di giugno. Alla regia del quinto capitolo, contrariamente a quanto accaduto con i primi quattro, non c'è Steven Spielberg, che ha passato il testimone a James Mangold, restando però produttore insieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Nel cast invece, al fianco del protagonista vedremo Mads Mikkelsen (Un altro giro, Hannibal), Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) e Thomas Kretschmann (Das Boot).