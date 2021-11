Harry Potter e la Pietra filosofale compie vent’anni e ritorna nei cinema di tutta Italia Vent’anni fa arrivava nelle sale “Harry Potter e la Pietra filosofale”, il primo film della saga dedicata al mago nato dalla penna di J.K.Rowling. In occasione di questo importante anniversario la pellicola ritornerà nei cinema di tutta Italia, anche se per soli quattro giorni, ovvero dal 9 al 12 dicembre.

A cura di Ilaria Costabile

È stato uno dei film di maggior successo al mondo, primo della saga che ha appassionato milioni di lettori in tutto il mondo, ovvero "Harry Potter e la Pietra filosofale" e il 16 novembre saranno passati ben vent'anni dall'uscita nelle sale. In occasione di questo importante anniversario, la pellicola sarà proiettata in tutti i cinema italiani dal 9 al 12 dicembre.

Vent'anni dalla prima uscita nelle sale

Un evento vero e proprio che, ancora una volta, potrà vedere riuniti gli appassionati di tutto il mondo che hanno seguito tutte le avventure del mago nato dalla penna di J.K.Rowling. In Italia arrivò per la prima volta il 6 dicembre 2001, ma la vera uscita nelle sale risale al 16 novembre, giorno in cui Sky Cinema Family riproporrà il film con protagonista Daniel Radcliffe. Negli anni il numero di fan della saga, che conta sette libri e altrettante trasposizioni cinematografiche, è cresciuto raggiungendo i 37 milioni, un numero esorbitante ma che dà piena contezza di quanto le vicende degli studenti di Hogwarts abbiano incantato il pubblico e cambiato anche l'immaginario collettivo. Per questa ragione, quindi, si è pensato di organizzare una serie di eventi concatenati per celebrare questo anniversario, riproponendo la magia della visione in sala, anche se per soli quattro giorni.

Il successo anche in televisione

Il successo di Harry Potter si può misurare anche in termini televisivi e non solo cinematografici. Appurato che il film ha raggiunto numeri da record al botteghino, anche le maratone proposte sul piccolo schermo, soprattutto nel periodo del primo lockdown, dimostrano come la saga sia diventata iconica e continui ad esserlo nonostante siano passati due decenni. L'appuntamento televisivo, infatti, in quelle settimane era diventato imperdibile e aveva catturato l'attenzione di oltre tre milioni di telespettatori che, soprattutto su certe reti, è un ottimo dato in termini di ascolti televisivi.