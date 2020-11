Carlo Verdone compie 70 anni e arrivano anche gli auguri de Sergio Mattarella. Il Quirinale ha reso noto che il presidente della Repubblica ha telefonato questa mattina al regista e attore per una chiamata informale di ringraziamento per il modo in cui con i suoi film e le sue gag è riuscito a raccontare l'Italia e gli italiani nei suoi primi 50 anni di carriera.

Gli auguri del mondo politico a Verdone

La popolarità di Carlo Verdone è tale che diversi esponenti politici hanno voluto rendere pubblico il messaggio di auguri al regista romano. Lo ha fatto il segretario nazionale del Partito Democratico e presidente della Regione Lazio Nicola ZIngaretti, che si è rivolto a Verdone attraverso i suoi canali social: "Buon compleanno di vero cuore a Carlo Verdone per i suoi 70 anni, uno dei più grandi protagonisti del cinema italiano. Auguri Carlo!". Immancabile il messaggio della sindaca della capitale Virginia Raggi: "Buon compleanno a Carlo Verdone che oggi compie 70 anni. Grande interprete della romanità, ha regalato al cinema italiano e al suo pubblico personaggi indimenticabili. Da parte di tutta la città, la sua Roma, tanti auguri".

E ancora quelli della As Roma, la società di calcio di cui Verdone è grandi tifoso, che ha augurato buon compleanno a Verdone sui social con una sua foto nella Hall of Fame dei giallorossi.

Carlo Verdone, icona romana e italiana

Superfluo e riduttivo provare a riassumere il personaggio Verdone in poche ore. Erede ideale dei più grandi che hanno caratterizzato l storia del cinema e dello spettacolo di Roma, da Sergio Leone che fu il suo mecenate e lo adottò artisticamente, ad Alberto Sordi che lavorò con lui diverse volte, anche in un film diretto da lui, Carlo Verdone rappresenta oggi una colonna assoluta della cultura pop non solo romana ma nazionale, avendo regalato personaggi e momenti memorabili andati ben oltre i confini locali e rivolti a tutto il pubblico italiano.