In tempo per San Valentino, ecco arrivare il primo teaser trailer italiano di After 3, terzo capitolo della saga cinematografica tratta dei romanzi di Anna Todd, con i giovani Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. L'uscita è prevista per il 2021, anche se non c'è ancora una data precisa e bisognerà attendere l'evolversi della pandemia. Il secondo film, uscito nel breve spazio di apertura delle sale nel 2020, fu nonostante tutto un bel successo, con 4 milioni di euro incassati e il secondo posto nella classifica stagionale dietro a Tenet.

Il teaser trailer di After 3

Ecco il teaser trailer distribuito da Leone Film Group, che ha già assicurato come After 3 uscirà al cinema nel corso di quest'anno. Dunque, non resta che attendere la fine della produzione (ancora in corso) e, soprattutto, la riapertura delle sale.

La trama del terzo capitolo

Questa la sinossi ufficiale: "Proprio quando Tessa sta per prendere la più grande decisione della sua vita, tutto cambia. Alcune scoperte sulla sua famiglia, e su quella di Hardin, mettono in dubbio tutto ciò che fino a quel momento era certo e rendono la conquista del loro futuro insieme ancor più difficile da rivendicare". Il film è tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime perdute. In Italia, infatti, il terzo romanzo originale After We Fell è stato diviso in due parti. Dunque, la saga narrativa sul mercato nostrano conta cinque romanzi anziché quattro.

Il cast di After 3, cambiano gli attori

La regia del film è affidata a Castille Landon, attrice e regista che dirigerà anche Fear of Rain con Katherine Heigl e il quarto capitolo di After, già confermato e in lavorazione in contemporanea con il terzo. Le riprese sono iniziate a settembre in Bulgaria, in piena pandemia da Covid. A causa di questo spostamento di location, alcuni attori sono cambiati e al fianco di Josephine Langford (Tessa) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin) troveremo delle new entry. Chance Perdomo interpreterà Landon al posto di Shane Paul McGhie, Stephen Moyer sarà Christian Vance al posto di Charlie Weber e il premio Oscar Mira Sorvino impersonerà Carol facendo le veci di Selma Blair, mentre Arielle Kebbel va a sostituire Candice Accola King nella parte di Kimberly. Non dimentichiamo Carter Jenkins nei panni del nuovo personaggio Robert.