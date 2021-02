Nell'anniversario della conclusione dello storico processo, il film Il processo ai Chicago 7 sarà disponibile gratuitamente in tutto il mondo sul canale Youtube di Netflix per 48 ore. È la prima volta nella storia della piattaforma. Il film di Aaron Sorkin in odore di Oscar sarà disponibile dalle ore 9 di venerdì 19 febbraio fino alle ore 9 di domenica 21 febbraio. Il film sarà disponibile in lingua originale, ma sarà possibile attivare i sottotitoli in otto lingue, tra cui l'italiano. Il film di Aaron Sorkin è candidato a 5 Golden Globes 2021, tra cui miglior regia e miglior film.

Il processo ai Chicago 7, la trama del film

Agosto 1968. Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden, Rennie Davis, David Dellinger, Lee Weiner, John Froines e Bobby Seale si preparano a protestare alla Convention Nazionale Democratica di Chicago. Doveva essere una manifestazione pacifica, ma si trasforma in uno scontro violento con la polizia e con la Guardia Nazionale. Cinque mesi dopo, tutti e otto vengono arrestati e accusati di aver incitato alla rivolta. È la vera storia dei Chicago Seven.

Il processo ai Chicago 7, il cast del film

Il processo ai Chicago 7 è un film, scritto e diretto da Aaron Sorkin, è con Yahta Abdul-Mateen II, Sacha Baron Coen, Joseph Gordon-Lewitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Alex Sharp, Jeremy Strong. Il film è disponibile su Netflix, pubblicato il 16 ottobre 2020. Il film ha ricevuto il 90% delle recensioni professionali positive su Rotten Tomatoes. Richard Roeper, critico del Chicago Sun-Times, ha dato al film quattro stelle su quattro, ritenendolo uno dei migliori film del 2020. Il film ha anche fatto incetta di premi di settore, come il Capri, Hollywood e il Chicago Indie Critics Awards. È stato inserito tra i migliori 10 film dell'anno dall'American Film Institute.