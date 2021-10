Il selfie stellare di Valeria Marini e Johnny Depp: Sandra Milo in brodo di giuggiole Dal Festival del Cinema di Roma arriva il selfie “stellare” che non ti aspetti. Valeria Marini, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con Johnny Depp. L’attore è in Italia per presentare la web serie Puffins, spin-off del film d’animazione Arctic – Un’avventura glaciale. Tra i commenti piovuti sul profilo della showgirl, anche quello carico di entusiasmo di Sandra Milo.

A cura di Daniela Seclì

La Festa del cinema di Roma ha regalato il selfie che non ti aspetti. Uno scatto decisamente stellare. Valeria Marini, infatti, si è concessa una foto con Johnny Depp. Al suo arrivo in Italia, l'attore è stato sommerso dall'affetto dei fan, che hanno assediato l'aeroporto per accoglierlo e poi l'hotel dove alloggiava. Tra coloro che sono riusciti a portarsi a casa una foto ricordo, anche la showgirl e volto del Bagaglino.

Valeria Marini su Johnny Depp: "Il talento"

Valeria Marini ha pubblicato il selfie con Johnny Depp sul suo profilo Instagram. Ha accompagnato la foto con un brevissimo commento: "Stellare, il talento", tra gli hashtag l'immancabile "baci stellari". In poche ore, lo scatto ha collezionato oltre 11 mila like e una valanga di commenti. Inoltre, è finito anche su Twitter dove molti hanno ironizzato: "Ecco Valeria Marini con un suo fan". Tra i commenti piovuti su Instagram, anche quello carico di entusiasmo di Sandra Milo. "Che incontro!!!!": ha commentato l'attrice. La showgirl ha replicato: "Commento stellare".

Johnny Depp al Festival del cinema di Roma

Johnny Depp ha presentato la web-serie Puffins, spin-off del film d'animazione Arctic – Un'avventura glaciale, nella sezione Alice nella città, autonoma e parallela alla Festa del Cinema di Roma. L'attore ha prestato la voce al personaggio di Johnny Puff. Depp ha dichiarato di ritenere i suoi figli, il suo più grande successo. Quanto alla sua carriera, invece, ora si sente molto più stimolato dalle nuove generazioni, che dalla macchina hollywoodiana:

