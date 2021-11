Il video in cui Lady Gaga sgrida il fotografo che chiede ad Al Pacino di togliersi gli occhiali Alla premiere di House of Gucci a Los Angeles, un fotografo ha chiesto ad Al Pacino di togliersi gli occhiali da sole per gli scatti. A rispondergli ci ha pensato Lady Gaga: “Non chiedergli di togliersi gli occhiali, lui è Al Pacino”.

A cura di Elisabetta Murina

Al Pacino è un'icona di Hollywood. Nessuno può dirgli cosa fare sul red carpet. Figurarsi se al suo fianco c'è Lady Gaga, un'altra star di fama mondiale, che non accetta di certo che qualcuno dia ordini a uno dei migliori attori della storia del cinema. Insieme a Los Angeles in occasione della premiere di House of Gucci, i due si sono messi in posa davanti ai flash, finché un fotografo non ha chiesto all'attore premio Oscar di togliersi gli occhiali da sole scuri. A rispondergli ci ha pensato Stefani Germanotta (Lady Gaga), con prontezza e ironia.

La risposta di Lady Gaga al fotografo

Alla prima di House of Gucci a Los Angeles, Al Pacino indossava occhiali da sole scuri. Un vero incubo per i fotografi che affollavano il red carpet in cerca dello scatto perfetto. Ecco perché, uno di loro ha ben pensato di chiedere alla star di Hollywood di toglierseli per le foto di rito. Questa richiesta, però, non è piaciuta a Lady Gaga, che scherzando gli ha subito risposto: "Non chiedergli di togliersi gli occhiali, lui è Al Pacino". E l'attore, nel clima scherzoso che si era creato, ha aggiunto: "Sì, nel caso non lo sapessi".

Lady Gaga è Patrizia Reggiani in House of Gucci

In House of Gucci, che uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre, Lady Gaga interpreta Patriza Reggiani, la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci, uscita dal carcere nel 2016 dopo aver scontato una pena di 18 anni. Raggiunta da Fanpage.it, la star ha spiegato la sua opinione sul personaggio: "Patrizia Reggiani era una donna traumatizzata, schiacciata da un sistema dominato dagli uomini, ma per me resta colpevole”. Nel cast ci sono attori di fama internazionale, come appunto Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto, nei panni rispettivamente di Aldo Gucci, Maurizio Gucci e Paolo Gucci.