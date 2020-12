In vacanza su Marte meglio di Tenet? Sì, almeno per le recensioni raccolte su iTunes. Una soddisfazione per Christian De Sica che gioca su Instagram pubblicando lo screen della classifica dei noleggi. In testa c'è appunto il film di Cristopher Nolan, ma subito dietro c'è il cinepanettone di fantascienza che quest'anno è uscito solo in streaming. Su Instagram, l'attore festeggia: "Una stella in più di Nolan… poi dice:”La critica con noi è severa”.

La trama di In vacanza su Marte

"In Vacanza su Marte" di Neri Parenti è uscito il 13 dicembre e sarà possibile acquistarlo o noleggiarlo sulle piattaforme Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, Youtube, Rakuten Tv e PlayStation Store. La storia è ambientata in un futuro immaginario, ma relativamente vicino. È il 2030 e siamo su Marte. Qui Fabio, Christian De Sica, è rifugiato da anni dopo aver fatto perdere le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio. Sta per sposare una donna facoltosa, Bea, ma durante un'escursione nello spazio qualcosa va storto. Tra equivoci e imprevisti, il figlio di Fabio, Giulio, si ritrova improvvisamente settantenne, Massimo Boldi e il matrimonio in programma rischia di saltare. Nel cast, oltre alla storica coppia del cinepanettone, ci sono Lucia Mascino, Paola Minaccioni, Herbert Ballerina, Denise Tantucci, Fiammetta Cicogna, Francesco Bruni, Alessandro Bisegna.

Tenet è primo in classifica

Sorride la Warner Bros. che piazza due titoli in cima alla classifica dei più visti a noleggio e in streaming. Tenet, uscito il 26 agosto 2020 al cinema, è il film più visto. Il film con John David Washington e Robert Pattinson è stato uno dei pochi grandi incassi in un anno falcidiato dal Covid. L'uscita del film ha dato un segnale importante al futuro del cinema in sala messo in ginocchio dalla pandemia. Il film ruota intorno alla figura di un agente, che conosciamo come Il Protagonista, chiamato a una missione di spionaggio internazionale per salvare il mondo da una minaccia apocalittica, armato solo di una misteriosa parola: "Tenet". La sua missione lo porterà oltre la normale percezione del tempo.