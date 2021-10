Jason Momoa è positivo al Covid, le condizioni di salute dell’attore di Aquaman 2 Jason Momoa è risultato positivo al covid sul set di Aquaman 2 in Inghilterra. A renderlo noto è stato il sito inglese The Sun. L’attore, che nel film interpreta il protagonista, attualmente è in isolamento e le sue condizioni non sono particolarmente preoccupanti. Il secondo capitolo di Aquaman uscirà in Italia a dicembre 2022.

Secondo quanto riporta il The Sun, Jason Momoa è risultato positivo al covid sul set di Aquaman 2, che uscirà in Italia a dicembre 2022, quasi quattro anni dopo il primo capitolo. Le condizioni dell'attore, noto anche per il recente ruolo in Dune di Denis Villenue e per quello nella saga de Il trono di spade, non sono preoccupanti e ora si trova in isolamento. A spaventare, invece, è il rischio di contagio sul set che potrebbe ritardare le riprese, che hanno già subito un rallentamento a causa della prima ondata della pandemia. Tuttavia, sono state prese tutte le misure necessarie per scongiurare un focolaio e "tutti vengono testati regolarmente", fa sapere il sito inglese.

Aquaman 2 non è un set fortunato per Jason Momoa

Non è il primo incidente per Jason Momoa sul set di Aquaman 2, il secondo capitolo del film dedicato all'eroe della DC Comics diretto da James Wan che uscirà in Italia a dicembre 2022. Già qualche giorno fa, infatti, l'attore aveva raccontato al The Ellen DeGeneres Show, di aver avuto numerosi intoppi durante le riprese, al punto da essere costretto a subire un'operazione alla cornea nei prossimi mesi. Oltre a questo, ha anche un problema di ernia e si è rotto due costole. Ma ha assicurato che il secondo capitolo di Aquaman, in cui è protagonista, vale davvero la pena di essere visto, nonostante le difficoltà fisiche che sta affrontando. Non resta che attendere un anno per scoprire come continuerà la storia.