È incoraggiante la prima foto condivisa da Jeff Bridges dopo l’annuncio dell’ottobre scorso a proposito del linfoma che lo ha colpito. L’attore americano de Il grande Lebowski ha condiviso dal suo account Instagram ufficiale una foto scattata nella sua casa al mare. L’attore sta vivendo con serenità, tenacia e grande coraggio questi mesi difficili durante i quali aveva promesso di tenere aggiornati i suoi tantissimi fan circa le sue condizioni di salute. A tenergli compagnia anche il piccolo Monty, un cagnolino preso di recente e che compare con lui in foto.

Jeff Bridges: “Ho preso Monty, un cagnolino”

“Ecco le ultime news”, ha scritto l’attore che ha mantenuto la promessa di tenere aggiornati i suoi fan circa il suo stato di salute, “Mi sento bene. Mi sono rasato la testa. Ho preso un cagnolino, Monty. Ho compiuto gli anni: sono 71”. È una foto che fuga i timori dei suoi fan: l’attore è in veranda, di fronte a un panorama meraviglioso, con una coperta a coprirgli le gambe e il suo nuovo amico steso su di essa.

L’attore ha compiuto 71 anni a dicembre

Settantuno anni compiuti lo scorso 4 dicembre. In quell’occasione, l’attore aveva preferito non condividere altro con i suoi fan, in attesa di poter fornire i primi aggiornamenti circa il suo stato di salute. Per fortuna, la sua battaglia sta proseguendo per il meglio. Era stato lo stesso Bridges, a ottobre, ad annunciare via Instagram di essersi ammalato di linfoma. “Come direbbe Drugo, nuova mer** sta venendo a galla”, aveva scritto all’epoca sul suo profilo ufficiale, “Mi è stato diagnosticato un linfoma. Sebbene sia una malattia seria, sono fortunato ad avere dalla mia parte una grande squadra di medici. La prognosi è buona e io mi sento profondamente grato per il supporto e l’amore che sto ricevendo dai miei amici e dalla mia famiglia”.