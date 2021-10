Joel Souza è uscito dall’ospedale, come sta il regista di Rust ferito dalla pistola di Alec Baldwin Joel Souza, il regista che è rimasto ferito set del film Rust di Alec Baldwin, è stato dimesso dall’ospedale nel New Mexico giovedì sera e si prevede che si riprenderà completamente, secondo una persona che ha riferito le sue condizioni di salute al Times. “Il regista Joel Souza mi ha detto che è uscito dall’ospedale”, ha aggiunto su Twitter Frances Fisher, un’attrice del film.

Joel Souza, il regista che è rimasto ferito set del film Rust di Alec Baldwin, è stato dimesso dall'ospedale nel New Mexico giovedì sera e si prevede che si riprenderà completamente, secondo una persona che ha riferito le sue condizioni di salute al Times. Souza, 48 anni, è stato portato di corsa al Christus St. Vincent Regional Medical Center dopo che Baldwin ha sparato con una pistola di scena, uccidendo il direttore della fotografia Halyna Hutchins. Le indagini in merito all'anomala sparatoria sono ancora in corso.

Condizioni di salute di Joel Souza: un'attrice fa chiarezza

La persona a conoscenza delle condizioni del signor Souza, che lavora con la società di produzione, ha chiesto l'anonimato perché non era autorizzata a discutere pubblicamente i dettagli del caso. "Il regista Joel Souza mi ha detto che è uscito dall'ospedale", ha scritto invece su Twitter Frances Fisher, un'attrice del film, in risposta alle notizie secondo cui il regista pare versasse in gravi condizioni dopo essere stato gravemente ferito.

Chi è Joel Souza e che ha fatto nel cinema

Joel Souza, che attualmente vive a San Francisco con sua moglie e due figli, ha scritto e diretto sei film indipendenti a budget relativamente basso negli ultimi dieci anni, prima di approdare sul grande schermo con un lungometraggio, l'unico prima di Rust, che non si sa se vedrà mai la fine delle riprese in un tragico scenario, il film del 2019 "Crown Vic", incentrato sulla storia di alcuni poliziotti del corpo di Los Angeles alle prese con una serie di incidenti violenti. Come la Hutchins, direttore della fotografia morto sul set, anche Souza fa parte di un settore indie del cinema americano che da poco stava venendo fuori con un progetto ambizioso. Progetto che, stante i fatti riportati dalle autorità, con le indagini ancora in alto mare, sarà fermo ai box per chissà quanto.