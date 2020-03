La Disney aveva già annunciato di voler trasformare in live-action un certo numero di classici che hanno segnato l'infanzia di molte generazioni. Tra questi non poteva mancare Peter Pan, la storia della dolce Wendy e del bambino che vive sull'Isola che non c'è, diventerà un film che ha già trovato i suoi protagonisti, come annuncia la nota casa di produzione cinematografica. Non si sanno ancora altre notizie salienti inerenti al live action, sebbene ci fossero alcuni rumors su chi debba interpretare il ruolo di Capitan Uncino tra i grandi nomi di Hollywood.

La figlia di Milla Jovovich sarà Wendy

La regia del live action è stata affidata a David Lowery ed è stato proprio il regista, stando a quanto riportato da Variety, ad individuare i piccoli protagonisti che daranno vita a questa versione filmica di una delle favole più amate dei cartoni animati. Ad interpretare il ruolo di Wendy è Ever Anderson, la primogenita di Milla Jovovich e del regista inglese Paul W.S. Anderson. La giovanissima Ever si trova al suo debutto come protagonista di un film, dal momento che finora aveva interpretato piccoli ruoli, come in Resident Evil: The Final Chapter, dove interpretava il personaggio di Alice, proprio la Jovovich nel film, da ragazzina. A breve la vedremo nelle vesti di un'altra giovane protagonista, ovvero Scarlett Johansson nel atteso film Black Widow dove verrà raccontata la storia della vedova nera, eroina dei fumetti e lungometraggi della Marvel.

Chi sarà Peter Pan

Nel ruolo di Peter, lo scapestrato ragazzino che non ne vuole sapere di crescere, c'è un altro giovane attore, ovvero Alexander Molony. Anche in questo caso si tratto di un vero e proprio come protagonista di un film, il piccolo Alexander ha interpretato, infatti, alcuni ruoli che pure l'hanno portato alla notorietà come nella serie The Reluctant Landlord su Sky One, oppure nello show targato Disney Junior, Claude.