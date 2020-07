È stato un vero e proprio fenomeno letterario e successivamente cinematografico quello che ha investito "After", il film cult tratto dalla tetralogia di Anna Todd che conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Dopo il successo della trasposizione cinematografica del primo romanzo arriverà nelle sale, a settembre il secondo capitolo della storia che vede protagonisti Tessa e Hardin. Intanto, in attesa di rivederli, ecco alcuni minuti in esclusiva del film più atteso del 2020.

L'incontro tra Tessa e Trevor

La storia d'amore tra Tessa Young e Hardin Scott tornerà ad emozionare il pubblico dal 2 settembre, quando arriverà nelle sale italiane. Il sequel segue di pari passo la storia raccontata nel secondo capitolo della tetralogia, in cui la loro relazione sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno, dopo una sfilza di scelte sbagliate e bugie. Tessa, nel frattempo, ha intrapreso la sua prima esperienza lavorativa alla Vance Publications , ed è proprio lì che incontrerà Trevor, un suo collega che metterà in seria difficoltà il suo rapporto con Hardin, geloso della complicità che si è venuta a creare tra i due, come si comprende dalle prime immagini del film, dove il battibeccare senza conoscersi è già sinonimo di una lampante attrazione.

La fedeltà al romanzo

Stando a quanto ha dichiarato Anna Todd, l'autrice dei romanzi, che come è ovvio partecipa alla scrittura del film, stavolta la fedeltà al libro sarà ancora più evidente. Se, infatti, per l'esordio cinematografico alcuni tra i fan più affezionati non avevano apprezzato il fatto che alcune scene fossero state modificate o tagliate, per quanto riguarda il sequel non sarà così. Il romanzo contiene molte scene intime e appassionate, che ritroveremo anche nella sua trasposizione sul grande schermo, affinché ci si possa immergere completamente nella storia di questi due ragazzi che ha catturato completamente il pubblico degli adolescenti.