È un incanto Kristen Stewart nei panni di Lady Diana, nella prima immagine del film Spencer diffusa dalla società di distribuzione Neon sui social. Si tratta di un assaggio della pellicola diretta da Pablo Larrain, che ha già dimostrato la sua bravura nel raccontare le donne di potere con un altro biopic, Jackie, con Natalie Portman. Le riprese sono appena iniziate: pandemia permettendo, il film dovrebbe arrivare nell'autunno 2021 (nel caso, è altamente probabile l'anteprima alla Mostra di Venezia). Un eventuale rinvio potrebbe comunque andare a intercettare con felice tempismo il 25esimo anniversario della morte di Diana, che ricorrerà nel 2022.

Spencer, la trama e il cast: cosa sappiamo del film

La lavorazione di Spencer si svolgerà tra il Regno Unito e la Germania. Oltre alla Stewart, il cast include anche Timothy Spall (Mr. Turner, Segreti e bugie), Sally Hawkins (La forma dell'acqua) e Sean Harris (Mission: Impossible). Il film racconterà un evento ben preciso della vita della principessa britannica: le vacanze di Natale presso la residenza reale di Sandringham a Norfolk, quando Diana decise di lasciare il marito Carlo. Se la regia è affidata al giovane ma già veterano regista cileno, tra i più grandi talenti del cinema contemporaneo, il film è scritto dal britannico Steven Knight, abilissimo sceneggiatore di gioielli come La promessa dell'assassino e Locke nonché creatore delle serie Taboo e Peaky Blinders.

Il confronto con The Crown

Sembra che Lady D., ancora fortemente radicata nella memoria dei sudditi inglesi, sia grande protagonista su piccolo e grande schermo in questi anni. Inevitabile sarà il confronto tra la Diana Spencer di Kristen Stewart e quella di Emma Corrin nella serie tv The Crown. Se quest'ultima ha suscitato la rabbia degli Windsor, è difficile pensare che Larrain cederà a un ritratto edificante ed edulcorato per non infastidire la monarchia britannica. Si tratta del terzo biopic per la Stewart, che ha interpretato la cantante Joan Jett in The Runaways e l'attrice Jean Seberg in Seberg.