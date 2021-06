Laura Pausini ha vinto il Nastro d’argento per la canzone “Io Sì” Laura Pausini ha vinto il Natsro d’argento per il brano “Io sì”, la canzone che funge da colonna sonora del film di Edoardo Ponti “La vita davanti a sé” con protagonista Sophia Loren. La cantante che ha vinto nella categoria miglior canzone originale ha scritto su Instagram un ringraziamento sentito per questo ulteriore riconoscimento.

A cura di Ilaria Costabile

Laura Pausini ha vinto il Nastro d'Argento per la categoria "miglior canzone originale" con il brano "Io sì", colonna sonora del film "La vita davanti a sé" che ha visto il ritorno di Sophia Loren sul grande schermo. Dopo la vittoria ai Golden Globe e l'esibizione agli Oscar 2021, la cantante si prepara a ricevere un altro riconoscimento importante in ambito cinematografico e di cui si dice fortemente orgogliosa.

Il ringraziamento di Laura Pausini

Lo scrive su Instagram, Laura Pausini, dove manifesta la sua emozione e la felicità nell'aver raggiunto un traguardo importante nel suo Paese, come quello di ricevere il premio istituito dai giornalisti cinematografici italiani. Vincitrice del Nastro d'Argento per la miglior canzone originale è il brano che la cantante ha scritto in collaborazione con Niccolò Agliardi e ha interpretato anche al Festival di Sanremo. La cantante, infatti, scrive:

Un altro riconoscimento per IO SI/Seen a cui devo dire grazie, davvero. Per tutte le emozioni e le soddisfazioni che mi ha dato, anche internazionali. Ma grazie anche per le montagne russe che mi ha fatto vivere in questo anno cosi strano per tutti. Dal profondo del cuore mi auguro che tutto, anche il Nastro D’Argento per cui sono davvero orgogliosa, contribuisca a dare un’ulteriore spinta al nostro cinema da sempre tanto ammirato in tutto il mondo.

Il premio arriva dopo la mancata vittoria ai David di Donatello, dove invece ha trionfato la canzone "Immigrato" scritta da Luca Medici per il film "Tolo tolo" e dopo la vittoria inaspettata ma accolta con immensa gioia dei Golden Globe. La cantante in quell'occasione si è più volte commossa parlando dell'emozione di ricevere un riconoscimento così significativo: "Sono orgogliosa di rappresentare l'Italia" aveva detto in conferenza stampa subito dopo aver ricevuto la notizia della premiazione.