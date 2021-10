Le prime parole di Alec Baldwin: “Sono pronto a fare chiarezza sulla morte di Halyna Hutchins” Alec Baldwin ha dichiarato tutto il suo dolore per la vicenda che ha portato alla morte del direttore della fotografia del film “Rust”, la 42enne Halyna Hutchins, e ha commentato così per la prima volta la vicenda: “Sto collaborando a pieno con la polizia per chiarire e capire le dinamiche di questa tragedia. Non ho parole”.

"Perché mi avete dato una pistola carica?". Lo continuava ad urlare Alec Baldwin a tutti subito dopo aver esploso il colpo che ha ucciso il direttore della fotografia, la 42enne Halyna Hutchins, e ferito in maniera grave il regista Joel Souza sul set del western "Rust". Lo riporta il Daily Mail insieme a nuove dinamiche della tragedia. L'attore, forse, stava provando la scena prima del ciak e per questo, come ha spiegato il portavoce dell'ufficio dello sceriffo di Santa Fe, ha sparato con la pistola in dotazione al film uccidendo Halyna Hutchins e ferendo il regista Joel Souza. Il portavoce dell'ufficio dello sceriffo ha subito precisato alla stampa che si è trattato di un incidente. Sui social, Alec Baldwin ha parlato ufficialmente pochi minuti fa: "Non ci sono parole per spiegare il dolore. Sto collaborando pienamente con lo sceriffo per chiarire come sia potuto accadere".

Il volto sconvolto di Alec Baldwin

Le immagini del volto sconvolto di Alec Baldwin, prima al telefono e poi accasciato, nel parcheggio dell'ufficio dello sceriffo della Contea di Santa Fe, hanno fatto il giro del mondo. È una istantanea che racconta il momento di dolore di un uomo, profondamente ferito per quanto accaduto. "Perché mi avete dato una pistola calda, perché?", gridava. Calda, in gergo vuol dire carica.

Le parole dell'attore

Su Instagram, pochi minuti fa, Alec Baldwin ha dichiarato tutto il suo dolore e ha commentato così per la prima volta la vicenda.

Non ci sono parole per trasmettere il mio shock e il mio dolore riguardo il tragico incidente che ha portato via la vita di Halyna Hutchins, una moglie, una madre e una collega che ammiravo profondamente. Sto collaborando a pieno con la polizia per chiarire e capire le dinamiche di questa tragedia. Sono vicino a suo marito, offrendo tutto il mio supporto a lui e alla sua famiglia. Il mio cuore è a pezzi per suo marito, il loro figlio e tutti quelli che hanno amato Halyna.

Dalle indagini sarebbe emerso che sarebbe stato esploso un solo proiettile, che ha quindi colpito due persone.