Le statue dei protagonisti di Luca nei fondali della Liguria: ecco dove Due statue raffiguranti i personaggi di Luca Paguro e Alberto Scorfano, i mostri marini protagonisti del film, sono state installate nei fondali liguri al largo di Monterosso, una delle località delle Cinque Terre, che ha dato ispirazione alla Portorosso del film. Un’occasione irripetibile per gli amanti dello snorkeling e del film, disponibile su Disney+.

Il successo di Luca, il nuovo film Disney-Pixar, non si ferma e per celebrare il lungometraggio diretto da Enrico Casarosa sono state installate due statue subacque raffiguranti i personaggi di Luca Paguro e Alberto Scorfano, i mostri marini protagonisti del film. Dove? In Liguria al largo di Monterosso, una delle località delle Cinque Terre, che ha dato ispirazione alla Portorosso del film.

Le statue in Liguria ispirate a Luca

Le statue che raffigurano i personaggi di Luca e Alberto sono state create da artigiani e ingegneri italiani, sono alte due metri e mezzo e costruite con materiali ecosostenibili (vetroresina) e dipinte con una particolare vernice composta da polvere di pietra naturale, di modo da rispettare l'ambiente del mare. È possibile trovare le statue di Luca e Alberto a una profondità di cinque metri sotto il livello del mare, poco distanti dalla spiaggia di Monterosso. Un'occasione irripetibile, disponibile per gite in snorkeling ancora per alcuni giorni.

Il film

Intanto continua il grande successo del film Luca, diretto da Enrico Casarosa, disponibile nel catalogo Disney+ dal 18 giugno 2021. Valeria Morini, per Fanpage.it, lo ha definito "un atto d'amore all'Italia, all'amicizia e alla diversità". È la storia di un giovane mostro marino, Luca, che con l'aiuto dell'amico Alberto scopre le bellezze della Terra e degli umani. In un borgo ligure degli anni Sessanta, tra gelati e tramonti, giri in scooter e squisitezze culinarie, i due scopriranno cosa vuol dire conoscere il mondo, com'è vivere lontano dal mondo marino stando attenti a non essere scoperti: perché il Paese è pieno di cacciatori di mostri marini. Tra i doppiatori italiani troviamo Fabio Volo, Luciano Spinelli, Luca Argentero, Marina Massironi, Orietta Berti, Luciana Littizzetto e Fabio Fazio.