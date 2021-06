Nel 1974, "Non aprite quella porta" di Tobe Hopper ha scandalizzato e spaventato il mondo intero e il personaggio di Leatherface è entrato nell'immaginario collettivo come uno dei mostri più sanguinari della storia dell'horror. Entro la fine del 2021, il leggendario mostro tornerà in un sequel che sarà ufficialmente collegato con il primo film. A intepretare "Faccia di cuoio" è stato scelto l'attore Mark Burnham, noto per la commedia indipendente "Wrong Cops" con Marilyn Manson.

La storia di Leatherface

Leatherface è stato originariamente interpretato da Gunnar Hansen, il primo attore a indossare la maschera di pelle umana e brandire la motosega. L'attore è scomparso nel 2015. Successivamente numerosi attori hanno indossato la sanguinolenta maschera considerati i numerosi sequel, reboot e spin-off di The Texas Chainsaw Massacre: Bill Johnson (Non aprite quella porta 2), R.A. Mihailoff (Non aprite quella porta 3), Robert Jacks (Non aprite quella porta 4), Andrew Bryniarski (Non aprite quella porta, il remake del 2003), Dan Yeager (Non aprite quella porta 3D) e Sam Strike, l'ultimo ad aver interpretato il killer nel prequel "Leatherface" del 2017.

Il nuovo film

Il nuovo film, prodotto da Legendary, sarà diretto da David Blue Garcia ed è scritto da Chris Thomas Devlin. Nel cast ci saranno Elsie Fisher (Castle Rock), Moe Dunfort (The Dig), Sarah Yarkin (Tanti auguri per la tua morte), Mark Burnham (appunto: Leatherface), Alice Krige (Star Trek) e Jacob Latimore (The Maze Runner). Il produttore Fede Alvarez ha confermato a Bloody Disgusting che tutto sarà girato rispettando i parametri tecnici del primo film del 1974: "Si tratta di un sequel diretto ed è lo stesso personaggio. Il vecchio Leatherface. Tutto è girato in modo classico, è un old school. L'approccio è come quello del film "La casa", senza effetti visivi ma solo con la macchina da presa". Sarà un must per gli amanti dell'horror.