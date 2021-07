L’esorcista torna con una trilogia, Ellen Burstyn di nuovo nel ruolo di Chris MacNeil “L’esorcista” tornerà nelle sale. Il film che ha rivoluzionato il genere horror, avrà un suo sequel che approderà al cinema nel 2023, ormai la notizia è ufficiale e a questa si aggiunge il fatto che ci saranno altri due sequel distribuiti, poi, in streaming. Protagonista sarà nuovamente Ellen Burstyn nei panni di Chris MacNeil.

A cura di Ilaria Costabile

La notizia è ormai ufficiale, uno dei film cult della storia del cinema, ovvero "L'esorcista", tornerà nuovamente nelle sale cinematografiche. La Universal, casa di produzione dell'originale del 1973, ha deciso di investire in un progetto che porti alla realizzazione di più film che siano dei veri e propri sequel e non un reboot come si vociferava alla fine dello scorso anno quando, per la prima volta, è emersa questa notizia.

La trilogia de L'esorcista

La Universal ha investito circa 400 milioni di dollari per realizzare una trilogia, che vedrà come protagonista Ellen Burstyn, nel ruolo che le diede la notorietà e che le valse una candidatura agli Oscar, ovvero quello di Chris MacNeil. Altro volto noto che comparirà nel film è quello di Leslie Odom Jr che interpreterà un padre disperato di un bambino posseduto e che, quindi, si troverà e chiedere l'aiuto della protagonista. A dirigere la trilogia non sarà William Friedkin che si trovò dietro la macchina da presa nel 1973, come ha annunciato lui stesso sui social, ma sarà il regista David Gordon Green a prenderne le redini. Il primo film dovrebbe arrivare nel 2023, proiettato in sala, a distanza di 50 anni dalla prima uscita de L'esorcista. Gli altri due titoli previsti, poi, potrebbero essere distribuiti in streaming, probabilmente su Peacock, la piattaforma online della Universal.

I tentativi di riproporre il

Riproporre "L'esorcista" seppur in una nuova veste, è sempre stata una delle grandi chimere degli anni che seguirono l'arrivo del film in sala. È stato un film che su più piani ha segnato la storia del cinema, innegabilmente, ridefinendo anche i contorni del genere horror. Purtroppo, però, i tentativi che sono stati realizzati negli anni non hanno portato a risultati soddisfacenti in termini di riscontro da parte del pubblico, considerando che l'originale incassò circa 440 milioni di dollari. L'ultima produzione ispirata al capolavoro del terrore di Friedkin, risale al 2016, come adattamento per la tv, ma è facilmente caduto nell'oblio.