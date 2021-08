Luca, la rivelazione nella scena cancellata: anche Ciccio doveva essere un mostro marino In una scena eliminata di “Luca”, in esclusiva su Fanpage.it, il regista Enrico Casarosa rivela che in principio anche Ciccio, lo scagnozzo di Ercole, doveva essere un mostro marino e vivere l’avventura sulla terraferma insieme a Luca e Alberto: “Poi ci siamo accorti che toglieva qualcosa al rapporto tra i due”.

I mostri marini protagonisti di "Luca", il film Disney e Pixar rivelazione del 2021, dovevano essere tre e non due. In una clip esclusiva per Fanpage.it, il regista Enrico Casarosa mostra una scena eliminata – "Festa del mare" – in cui Luca e Alberto sono accompagnati da un altro "mostro" umano. È Ciccio, che ha poi cambiato ruolo diventando uno dei due scagnozzi di Ercole Visconti. Il regista Enrico Casarosa ha spiegato: "Era una specie di ruota di scorta e ci siamo subito accorti che la sua presenza rubava qualcosa al rapporto tra Luca e Alberto".

La scena eliminata

Nella scena eliminata vediamo Luca, Alberto e Ciccio, appunto, passeggiare per la "Festa del Mare". È il loro arrivo in città, di fatto è la prima sequenza che mostra i protagonisti nel loro rapporto con la cittadinanza di Portorosso, arrivando nel bel mezzo di una festa. Spiega Enrico Casarosa nella clip:

Durante l'estate ricorrono bellissime feste per il santo patrono, sagre culinarie e nel bel mezzo di tutto ciò, i ragazzi erano alla ricerca di un tesoro. È una di quelle scene che fa male rivedere perché è troppo complicata. Che avevamo in testa? Ma è anche così che vengono fuori le storie.

Tutte le curiosità su Luca

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, ispirata alla Cinque Terre della Liguria, l’originale film d'animazione Disney e Pixar Luca è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, Alberto, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua. Nella versione home video ci sono i seguenti contenuti bonus: "Ispirazione all'italiana" – Tutto il piacere della scoperta degli artisti Pixar in visita alle Cinque Terre, mentre assorbono la bellezza e la cultura della Liguria, regione che ha ispirato i personaggi e il background italiano del film; Mostro marino in incognito – Approfondimento sulla maestria e sulle innovazioni tecniche utilizzate per trasformare Luca da mostro marino a umano e sull’importanza del tema della trasformazione nel viaggio emozionale che intraprendono i protagonisti; Amici per la pelle – Gli amici possono sfidarci, ispirarci, annoiarci o incoraggiarci. Il cast di Luca racconta quanto i propri amici abbiano influenzato le loro vite e il modo in cui le esperienze personali abbiano influito sulla creazione dei personaggi Luca, Alberto e Giulia. Ci sono poi le scene tagliate, tra cui questa mostrata in esclusiva per Fanpage.it