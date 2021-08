L’ultimo saluto a Piera Degli Esposti, la camera ardente e i funerali laici in Campidoglio L’addio di Roma alla grande attrice di teatro, cinema e televisione, scomparsa a 83 anni: la camera ardente sarà allestita in Campidoglio martedì 17 agosto. Poi, i funerali verranno celebrati 18 mercoledì con una cerimonia laica. Negli ultimi anni Piera Degli Esposti si era avvicinata al buddismo.

A cura di Valeria Morini

Roma offre l'ultimo saluto a Piera Degli Esposti, l'indimenticabile attrice di teatro, cinema e televisione che si è spenta sabato 14 agosto all'età di 83 anni. La camera ardente sarà allestita al Campidoglio domani, martedì 17 agosto. I funerali, con cerimonia laica, si terranno invece mercoledì 18.

Gli orari della camera ardente e dei funerali di Piera Degli Esposti

Per chi volesse dire addio all'attrice, potrà recarsi presso la sala della Protomoteca (che di recente ha ospitato anche le spoglie di Raffaella Carrà) a partire dalle 18 di martedì, sino alle 22. La camera ardente verrà quindi riaperta mercoledì 18 agosto a partire dalle 8.00 e fino alle ore 11. Seguirà, sempre in Campidoglio, la commemorazione funebre, prevista appunto per le 11.

L'avvicinamento di Piera Degli Esposti al buddismo

A partire dal 2010, Piera Degli Esposti si era avvicinata alla fede buddista. Ne parlò nel 2018 in un'intervista al Messaggero: "Per tantissimi anni, ho seguito un percorso psicoanalitico con una donna meravigliosa, Emiliana Mazzonis, che era stata allieva di Melanie Klein. Dopo la sua morte, sono stata a lungo disorientata, anche se ho continuato alcuni anni con un altro bravissimo dottore. Quando ho incontrato il buddismo di Nichiren Daishonin, ho capito che stavo andando via dalla psicoanalisi".

La carriera dell'attrice

Piera Degli Esposti si è spenta per complicazioni polmonari: dallo scorso 1° giugno era ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma. Prolifico il suo talento a teatro, dalle opere più sperimentali a Shakespeare e D'Annunzio, tante le partecipazioni in televisione, dagli sceneggiati storici (Il conte di Montecristo, Il circolo Pickwick) alle fiction contemporanee (I delitti del BarLume, Che Dio ci aiuti). È stata splendida anche la sua carriera cinematografica di finissima caratterista premiata con due David di Donatello, da Pier Paolo Pasolini (Medea) a Lina Wertmüller, da Marco Bellocchio a Paolo Sorrentino.