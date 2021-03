Continuano gli aggiornamenti dal set italiano di House of Gucci, il film di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver rispettivamente nei panni di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, incentrato sull'omicidio di quest'ultimo che scosse la cronaca nel 1995. Dopo le location a Gressoney, Milano e sul lago di Como, le riprese si sono spostate a Roma, dov'è apparso un nuovo volto: si tratta di Madalina Ghenea, la nota modella e attrice romena già vista in La giovinezza di Paolo Sorrentino (nonché conduttrice del Festival di Sanremo 2016), che qui ha il ruolo di Sophia Loren. In fondo all'articolo, le immagini che la mostrano sul set romano.

Perché c'è Sophia Loren in House of Gucci

La Ghenea, che ha sempre giocato sulla sua evidente somiglianza con la Loren, appare elegantissima, impellicciata e circondata da fotografi, in una scena di House of Gucci girata a Roma in cui appare al fianco di Al Pacino che interpreta Aldo Gucci (lo zio di Maurizio). Benché la 33enne romena non appaia ufficialmente nel cast, ormai non ci sono più dubbi sul fatto che interpreti, probabilmente solo in un piccolo cameo, l'attrice italiana premio Oscar. La Loren è sempre stata vicina alla storica maison: negli anni 70 venne fotografata presso lo store Gucci di via Condotti a Roma, dov'è stata girata la sequenza in questione.

House of Gucci, tutto quello che c'è da sapere

House of Gucci, come dicevamo, racconta il delitto Gucci, che secondo la magistratura è stato commissionato proprio dalla vedova Patrizia Reggiani, condannata in seguito a 20 anni di carcere (oggi libera, ha protestato perché Lady Gaga non ha pensato di incontrarla di persona). Il film si concentrerà non solo sull'omicidio ma anche sugli anni del matrimonio della coppia, durato dal 1973 al 1985, quando Maurizio Gucci lasciò la moglie per più giovane Paola Franchi. Il cast, oltre a Gaga, Driver e Pacino comprende Jeremy Irons nel ruolo di Rodolfo Gucci (il padre di Maurizio), Camille Cottin in quello della Franchi e Jack Huston nella parte di Domenico De Sole, ex presidente di Gucci (oggi a capo di Tom Ford). Inoltre, troviamo Jared Leto nei panni di Paolo Gucci, il figlio di Aldo. L'attore, ingrassato e pelato, appare davvero irriconoscibile, come si vede nelle foto in basso.