Madres Paralelas, trailer e poster scandalo del film di Pedro Almodovar con Penelope Cruz Il titolo del regista spagnolo aprirà la Mostra del cinema di Venezia 2021. Ecco le prime immagini della pellicola nel più puro stile di Almodovar, accompagnato da un poster decisamente sensuale e provocatorio. In questo film sul tema della maternità troviamo due muse storiche come la Cruz e Rossy De Palma ma anche Aitana Sánchez-Gijón.

A cura di Valeria Morini

Come ci ha abituati da sempre, Pedro Almodovar provoca con il poster "scandaloso" del suo nuovo film Madres Paralelas, il cui primo teaser trailer diffuso da Warner Bros ci anticipa un assaggio con alcune immagini. Interpretato dalla sua musa, Penelope Cruz, il nuovo lavoro del regista iberico avrà l'onore di inaugurare la Mostra del cinema di Venezia come titolo d'apertura. Sarà solo uno dei tanti film protagonisti del programma davvero ricchissimo di Venezia 78, che conta tra l'altro ben cinque titoli italiani (da Paolo Sorrentino a Gabriele Mainetti) e l'anteprima di Dune.

Il poster di Madres Paralelas

Il trailer, che esprime tutto lo stile mélo e sgargiante del regista, lo trovate qui sopra, mentre il poster è a seguire: il primissimo piano di un capezzolo da cui sgorga latte (che sembra quasi un occhio che piange), a confermare come la maternità sia il tema centrale della 23esima pellicola di Almodovar. Dopo la presentazione in concorso a Venezia, il film uscirà nelle sale spagnole il 10 settembre, mentre la data di distribuzione italiana non è ancora ufficiale.

La trama e il cast del film di Pedro Almodovar

Da sempre affascinato dall'universo femminile, che ha raccontato in infinite salse, in Madres Paralelas Pedro Almodovar ci pone di fronte alla storia di tre madri. Due di loro sono Janis e Ana, che condividono la medesima stanza di ospedale prima del parto. Entrambe single e rimaste incinte a sorpresa, reagiscono in modo diverso: la prima è colma di gioia, la seconda un'adolescente spaventata. Penelope Cruz è Janis, mentre la giovane Milena Smit interpreta Ana. Nei panni della terza protagonista Teresa troviamo Aitana Sánchez-Gijón, l'attrice de Il profumo del mosto selvatico che ha fatto anche tanto cinema italiano. Completano il cast Israel Elejalde nei panni del protagonista maschile, Julieta Serrano e la veterana del cinema di Almodovar Rossy de Palma. Co-produce come di consueto Agustín Almodóvar, il fratello del regista.