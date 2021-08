Morte di Giorgio Lopez, l’addio del fratello Massimo: “Mi ha dato il coraggio di fare questo lavoro” Con un messaggio commosso, Massimo Lopez saluta il fratello Giorgio, doppiatore scomparso nelle scorse ore: “Lui non si è spento il suo spirito è forte, il suo spirito rimane e rimarrà per sempre. mi ha insegnato tantissimo, mi ha dato il coraggio per fare questo mestiere e quindi ce l’ho sempre qui con me nel cuore”.

A cura di Andrea Parrella

Massimo Lopez dice addio al fratello Giorgio. Con un messaggio commosso pubblicato sui social, l'attore ha dato l'ultimo saluto al fratello, grande voce del doppiaggio italiano, morto all'età di 74 anni il 10 agosto. Queste le parole di Lopez: "Mio fratello Giorgio questa mattina all'alba se n'è andato via un grande artista, una grande mente, un filosofo, un saggio. Ma lui non si è spento il suo spirito è forte, il suo spirito rimane e rimarrà per sempre. mi ha insegnato tantissimo, mi ha dato il coraggio per fare questo mestiere e quindi ce l'ho sempre qui con me nel cuore". Il videomessaggio pubblicato da Lopez su Instagram è accompagnato da poche e semplici parole: "Ciao Giorgio mio, ti voglio bene".

La morte di Giorgio Lopez

È morto all'alba del 10 agosto Giorgio Lopez, una delle voci più note del doppiaggio italiano, prestata a grandi attori di Hollywood, tra cui Danny De Vito, che ha doppiato l'attore in film come "I soldi degli altri" a "I gemelli", passando per "L.A. Confidential" e "Austin Powers in Goldmember". Il timbro di Lopez è accostabile anche alla seconda parte di carriera di Dustin Hoffman, attore che ha doppiato dopo la scomparsa di Ferruccio Amendola, che per anni ha prestato la voce all'attore hollywoodiano. Ma quella di Lopez è una voce memorabile anche per frasi celebri, una in particolare, il "togli la cera metti la cera" del maestro Miyagi in Karate Kid. Centinaia i film ai quali ha lavorato, compresi molti titoli di animazione, da "Chi ha incastrato Roger Rabbit" a "Shrek 2".

Il doppiatore è morto il 10 agosto

Al momento non ci sono notizie più dettagliate in relazione alle cause della morte del doppiatore, ma sono tanti i colleghi e gli appassionati che in queste ore lo stanno ricordando sui social con alcuni video celebri dei film ai quali ha lavorato nel corso della sua carriera.