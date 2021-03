Matilda De Angelis è una delle giovani attrici più promettenti del cinema italiano, destinata ad accrescere il suo talento e man mano che le vengono affidati i ruoli più disparati, nei quali l'abbiamo vista tra cinema e tv. Co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021, la 25enne può già vantare una buona filmografia e un inizio di carriera che senza dubbio non è passato inosservato, soprattutto per l'esordio accanto a Stefano Accorsi e per l'arrivo precoce in America accanto a nomi come Nicole Kidman e Hugh Grant in The Undoing.

Il primo film accanto a Stefano Accorsi

in foto: Con Stefano Accorsi in "Veloce come il vento"

È il 2014 quando, impegnata nella tournee del gruppo Rumba de Bodas, di cui è la cantante, decide di presentarsi consigliata da un amico al provino di un film con Stefano Accorsi. Il film in questione è Veloce come il vento, diretto da Matteo Rovere, che la sceglie proprio come protagonista accanto all'attore emiliano. Qui, veste i panni di Giulia Di Martino e a soli 16 anni riceve il premio come miglior rivelazione al Taormina Film Fest e nel 2017 viene candidata ai David di Donatello come miglior attrice protagonista. Il suo debutto sul grande schermo, quindi, è decisamente sfolgorante.

Da Tutto può succedere a una Felicità Puttana

in foto: Matilda De Angelis in "Tutto può succedere"

Nello stesso periodo in cui è occupata a girare il film con Stefano Accorsi, Matilda De Angelis viene scelta per interpretare il ruolo di Ambra, nella fiction di Rai1 "Tutto può succedere" che la vede tra i protagonisti dal 2015 al 2018. Il 2016 è decisamente un anno fortunato, perché viene scelta come protagonista del film Youtopia, diretto da Berardo Carboni, in cui interpreta una ragazza soggiogata dalla realtà virtuale che mette all'asta online la sua verginità. Il film esce, però, nel 2018 anno in cui vediamo l'attrice come protagonista del videoclip di Felicità Puttana, uno degli ultimi singoli prodotti dai Thegiornalisti prima dello scioglimento. L'anno precedente, poi, era stata scelta per il film "Una famiglia" con Micaela Ramazzotti e sempre nel 2017 compare ne "Il premio" con Alessandro Gassman.

Il successo con The Undoing

in foto: Matilda De Angelis e Nicole Kidman in "The Undoing"

Nel 2019 compare come protagonista nel film per la tv "I ragazzi dello Zecchino D'Oro" in cui interpreta Mariele Ventre, l'insegnante di canto che ha dato vita al Piccolo Coro dell'Antoniano. Nel 2020, poi, la vediamo come co-protagonista insieme ad Elio Germano nel film Netflix "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose" e, poi, alla sua prima produzione internazionale con la serie Sky "The Undoing"dove ha recitato accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant. La vedremo, presto, nel film per la tv Leonardo, che andrà in onda su Rai1.