Matrix 4, la Warner Bros svela il titolo definitivo del film con Keanu Reeves Non è ancora chiaro quando il quarto capitolo di Matrix arriverà in sala, ma intanto la Warner Bros ha ufficialmente diffuso il titolo definitivo del film con Keanu Reeves. La pellicola si chiamerà “The Matrix Resurrections” e vedrà il ritorno di quasi tutto il cast originale, visto nella trilogia, insieme a nuovi personaggi.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i film più attesi dell'anno c'è, senza dubbio, Matrix 4. Il quarto e, presumibilmente, ultimo capitolo della saga arriva dopo quasi anni di assenza dal grande schermo, considerando che l'ultimo film è comparso intorno agli Anni Duemila, ragion per cui il ritorno in sala rappresenta un vero e proprio evento per i fan. La Warner Bros, intanto, in occasione del CinemaCon, evento che si tiene ogni anno a Las Vegas, ha annunciato quale sarà il titolo ufficiale della pellicola. Il film, quindi, si chiamerà: The Matrix Resurrections.

Le prime immagini di Matrix 4

La notizia è stata riportata in anteprima da Deadline che, inoltre, ha rivelato che durante la manifestazione la Warner Bros ha anche reso noto il primo teaser trailer del film che, però, non è stato reso ancora disponibile online dalla nota casa di produzione. A quanto si sa, però, il primo a comparire sulla scena è Neo, interpretato ovviamente da Keanu Reeves che si trova in una San Francisco di un futuro lontano, non troppo lontana da quella che compare già nel primo film della trilogia. Nelle prime immagini del quarto capitolo della saga, quindi, compaiono anche altri volti già incontrati nei film precedenti come ad esempio Trinity (Carrie Ann-Moss), o il personaggio interpretato da Neil Patrick Harris. Nel cast, inoltre, troviamo anche Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agente Johnson), Lambert Wilson (Il Merovingio), Jessica Henwick, Christina Ricci, Priyanka Chopra e Jonathan Groff.

Quando arriverà nelle sale

L'arrivo al cinema di Matrix 4 è previsto entro la fine del 2021, almeno questo è quanto è stato dichiarato dalla Warner Bros che, invece, aveva ipotizzato l'approdo in sala entro il 2022. Dopo i vari stop dovuti alla pandemia che, in più occasioni, ha fermato le riprese sul set, il film pare essere in dirittura d'arrivo e quindi non resta che aspettare l'annuncio definitivo da parte della casa di produzione pronta a lanciare l'ultimo capitolo del franchise.