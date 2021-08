Me contro Te – Il Mistero della scuola incantata: trailer e trama del secondo film con Luì e Sofì In sala dal 18 agosto, è il secondo film della popolarissima coppia di youtuber adorati dai bambini, che hanno conosciuto un enorme successo con La vendetta del Signor S. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Me contro Te il film – Il Mistero della scuola incantata, perfetto per riportare in sala i più piccoli (cui non è richiesto il green pass).

A cura di Valeria Morini

Come fare a riportare i più piccoli al cinema, in un momento in cui le sale affrontano un difficile periodo di transizione? Niente di meglio che far tornare sul grande schermo l'amatissima coppia di youtuber Luì e Sofì, ovvero i Me contro Te. Il loro secondo film, dopo il successo travolgente di La vendetta del Signor S, è Il Mistero della scuola incantata ed è in sala dal 18 agosto. Ovviamente, per tutti i bambini sotto i 12 anni il green pass per accedere ai cinema non viene richiesto.

Chi sono i Me contro Te

Il primo film aveva avuto degli incassi clamorosi – addirittura 9 milioni e mezzo di euro – poco prima che iniziasse la pandemia. Proprio a causa del Covid questo sequel è stato costretto a slittare di diversi mesi. I Me contro Te, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalico (coppia artistica e sentimentale) hanno raggiunto un enorme seguito su YouTube grazie ai loro video che intrattengono i più piccoli con giochi e sfide (famosissimi i loro filmati in cui usano lo slime). Per capire la misura della loro fortuna, pare che solo grazie a YouTube fatturino sugli 60-100 mila euro al mese (fonte: Tom's Hardware), senza contare le vendite del merchandising e gli incassi del primo film, ancora più remunerativi.

La trama di Il Mistero della scuola incantata

Il nuovo film della coppia, diretto da Gianluca Leuzzi, vede Luì e Sofì invitati alla festa d’inaugurazione in un istituto scolastico che sta per riaprire dopo diverso tempo. Lì trovano l'amico Pongo e la festa sembra procedere per il meglio, ma all'improvviso il loro storico nemico, il Signor S, cerca di sabotarla lanciando un potente incantesimo contro Pongo che lo fa sprofondare in un sonno profondo. I Me contro Te devono affrontare gli ostacoli posti dal Signor S, per salvare il loro amico e scoprono che scuola cela molti misteri. Uno di questi è un segreto sul loro passato.

Il poster del film