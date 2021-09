“Michael K. Williams è morto per overdose”, è ufficiale Lo ha chiarito il rapporto del New York City Office of Chief Medical Examiner: l’attore di “The Wire” è morto per un’intossicazione acuta dovuta a un mix di “fentanyl, p-fluorofentanyl, eroina e cocaina”. La morte, stando a quanto indicato nel rapporto, è stata un incidente. Michael K. Williams era stato trovato morto nel suo appartamento il 6 settembre.

Michael K. Williams, l'attore 54enne trovato morto senza vita il 6 settembre nel suo appartamento a New York, è morto per overdose. Lo ha chiarito il rapporto del New York City Office of Chief Medical Examiner: l'attore di "The Wire" è morto per un'intossicazione acuta dovuta a un mix di "fentanyl, p-fluorofentanyl, eroina e cocaina". La morte, stando a quanto indicato nel rapporto, è stata un incidente.

La morte dell'attore

Reso popolare soprattutto per i ruoli televisivi di Omar Little nella serie televisiva The Wire e di Albert "Chalky" White in Boardwalk Empire, Kenneth Williams era noto al grande pubblico soprattutto per un elemento caratteristico, ovvero la vistosa e profonda cicatrice sul suo volto. Come lui stesso aveva raccontato, si tratta di una ferita che si era procurato all'età di 25 anni, durante uno scontro a Brooklyn a 25 anni. Il suo ultimo lavoro è stato "Lovecraft Country", candidato anche agli ultimi Emmy, battuto da Tobias Menzies (The Crown).

La storia della cicatrice

È una storia, quella della sua cicatrice, che ha raccontato molte volte e che i fan più accaniti conoscono a memoria: una rissa mentre stava festeggiando il suo 25 esimo compleanno a Jamaica Avenue, in un bar del Queens, a New York City. Tutto è accaduto la sera del suo compleanno, quando era uscito dal bar per prendere una boccata d'aria fresca:

