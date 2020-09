Gravissimo lutto per Sylvester Stallone: è morta l'adorata mamma Jackie, a sua volta una celebrità. Era un'astrologa e sensitiva e un personaggio televisivo: è deceduta all'età di 98 anni. Oltre che del divo di Rocky e Rambo, era la madre degli attori Frank Stallone e Toni D'Alto (morta nel 2012). “Era una donna forte, si allenava tutti i giorni, piena di coraggio e senza paura. È morta nel sonno come desiderava”, ha scritto Frank su Facebook, "Mio fratello Sylvester si è preso cura di lei come una regina per tutta la sua vita".

Chi era Jackie Stallone

Nata Jacqueline Frances Labofish a Washington D.C. il 29 novembre 1921, in giovinezza era stata trapezista in un circo e corista di un nightclub. Fece la parrucchiera e aprì anche una palestra per sole donne, chiamata Barbella's. Negli anni '80 era apparsa nello show dedicato al wrestling "GLOW: Gorgeous Ladies of Wrestling", che ha poi ispirato l'omonima serie Netflix. Nei '90 ha raggiunto la definitiva popolarità pubblicando libri di astrologia e nel 1996 era apparsa nel film "The Appointment". Nel 2005 era apparsa nello show televisivo britannico Celebrity Big Brother come concorrente "a sorpresa".

La vita privata di Jackie Stallone

Jackie aveva sposato Frank Stallone sr. nel 1945 ma la coppia aveva divorziato nel 1957, dopo aver avuto i due figli Sylvester e Frank. La donna decise di mantenere il cognome Stallone anche nei suoi successivi matrimoni: sposò Anthony Filiti, da cui ebbe la figlia Toni D'Alto. e poi il medico Stephen Marcus Levine. Ha avuto sette nipoti, uno dei quali è scomparso prematuramente: Sage, attore e produttore figlio di Sylvester Stallone e Sasha Czack, è morto nel 2012 a soli 36 anni per un attacco di cuore. Per una crudele coincidenza, in quello stesso anno Jackie ha perso anche la figlia Toni.

Attiva sui social a quasi 100 anni, l'ultimo post

Nonostante fosse quasi centenaria (ma solo qualche anno fa aveva dichiarato di avere 61 anni), Jackie Stallone era attivissima sui social sino a pochi mesi prima della sua scomparsa. L'ultimo post su Instagram risale al 27 luglio e mostra una foto d'epoca risalente agli anni 70 del figlio Sylvester insieme al cane Butkus.