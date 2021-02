Morto all'età di 91 anni l'attore Christopher Plummer, che si è spento mentre si trovava nella sua casa in Connecticut. A confermare la notizia della morte è stato il manager dell'attore, Lou Pitt, che con lui aveva anche un rapporto di stretta amicizia.

I ruoli per cui è ricordato l'attore

Celebre per essere stato il volto di film indimenticabili come Tutti insieme appassionatamente, dove recitò al fianco di Julie Andrews, dove interpretava il ruolo del capitano Von Trapp, scontroso e burbero padre di sette bambini, nonché vedovo. Ma Plummer ha lasciato il segno nella storia del cinema anche per aver conquistato un premio Oscar di recente, nel 2012 per il ruolo che aveva interpretato nel film Beginners. Tra i ruoli che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua carriera quello del miliardario Paul Getty in Tutti i soldi del mondo, dove sostituì Kevin Spacey escluso dal cast per lo scandalo che lo aveva travolto. Il film, diretto da Ridley Scotto, raccontava il rapimento del nipote in Italia.

I premi della carriera di Christopher Plummer

Nella sua lunga carriera Christopher Plummer si è aggiudicato una moltitudine di candidature e premi oltre alla statuetta del 2012. Ha conquistato tre Emmy Award, due Tony Award, un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e un BAFTA Award.

Lou Pitt, nell'annunciare la sua morte, ha dichiarato: "Christopher Plummer era un uomo straordinario che amava profondamente e rispettava la sua professione con dei grandiosi modi di fare vecchio stile, un senso dell'umorismo irriverente e la musicalità nelle parole. Era un Patrimonio Nazionale che apprezzava profondamente le sue origini canadesi. Attraverso la sua arte e umanità ha toccato tutti i nostri cuori e la sua vita leggendaria resisterà nelle prossime generazioni. Sarà per sempre con noi".