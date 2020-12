Addio a Jeremy Bulloch, l'attore britannico noto principalmente per aver impersonato il cacciatore di taglie Boba Fett nella saga di Star Wars, più precisamente nei film L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Si è spento all'età di 75 anni in ospedale a Tooting (Londra), "a seguito di complicazioni di salute, inclusi diversi anni di convivenza con il morbo di Parkinson". Si tratta del secondo attore dei film storici della saga scomparso in breve tempo, a poche settimane di distanza dalla morte di David Prowse che impersonò Darth Vader.

La carriera di Jeremy Bulloch

Bulloch era nato a Market Harborough, nel Leicestershire, il 16 febbraio 1945. Iniziò a lavorare come attore quando era ancora bambino. La sua filmografia comprende titoli come Maria Stuarda, regina di Scozia, Il mistero della signora scomparsa e ben tre film di James Bond: Agente 007 – La spia che mi amava, Solo per i tuoi occhi e Octopussy – Operazione piovra, tutti con Roger Moore. Ha recitato in diverse serie tv, tra cui si segnala in particolare i ruoli di Hal in Doctor Who, di Edward of Wickham in Robin Hood degli anni 80 e quello di Yul Striker in Starhyke; è apparso anche in un episodio di Law & Order: UK. Aveva tre figli e dieci nipoti, e viveva a Londra con la moglie Maureen. Aveva anche una casa in Toscana, dove trascorreva i periodi di vacanza.

Il personaggio di Boba Fett

Il suo ruolo più iconico, nonché quello che gli ha regalato la fama e la presenza alle più importanti convention di cultura pop, resta quello di Boba Fett, il cacciatore di taglie dall'inconfondibile armatura mandaloriana incaricato di catturare Han Solo, che (a differenza di quanto si credeva dopo Il ritorno dello Jedi) è sopravvissuto incredibilmente alla morte per "digestione" tra le fauci del mostruoso sarlacc. Curioso che il suo personaggio non mostri mai il volto e, nonostante questo, sia diventato uno dei più amati e popolari della saga. Tanto che lo troviamo ancora bambino anche nella trilogia prequel di Star Wars (interpretato da Daniel Logan) e ora nella popolare serie The Mandalorian, dove a impersonarlo è l'attore Temuera Morrison (che già interpretò il "padre" Jango Fett in L'attacco dei cloni).